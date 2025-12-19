剴剴虐死案爆社工疑串證 兒盟︰無此意圖

台北地院昨傳喚兒盟前執行長白麗芳、北區收養組組長葉亭希及督導葉詩宇作證，卻爆出串證疑雲。（資料照）

男童剴剴遭虐死，兒盟社工則因涉嫌過失致死遭起訴，該案已進入法院審理階段，台北地院昨傳喚兒盟相關人員時卻遭爆疑似串證，兒盟今（19日）發表聲明表示，因該案已歷經近2年時間，和被告律師聯繫僅是為確認過去偵訊時作證內容，絕無串證與干預司法意圖。

台北地院昨傳喚兒盟前執行長白麗芳、北區收養組組長葉亭希及督導葉詩宇作證，網路媒體「太報」報導指出，葉詩宇證稱「看過筆錄」，也表示有找涉嫌過失致死的陳姓社工的委任律師「諮詢」，被質疑是否聯合串證。

兒盟表示，相關人員出庭陳述都是基於專業倫理與協助司法發現真實的立場，但因面對陌生法庭程序深感壓力，加上過去這些人又有不愉快的偵訊經驗，對起訴書內容沒表達真意感到委屈，再加上該案已近2年，難以透過記憶記得偵訊筆錄內容。

兒盟表示，為協助相關社工理解法律流程與準備出庭做好心理準備，並確保陳述完整與真實，才會基於卷證所在性與被告律師聯繫，用以確認當時作證內容，律師也在過程中提出核對偵訊光碟內容，與相關人員確認是否與記憶相符，絕無干預司法或串謀之意圖。

