獨家》聖石金業涉詐！刑事局長周幼偉「拒收偵防車」識破黃金洗白圈套

知名高檔黃金理財品牌「聖石金業」驚爆吸金詐欺逾10 億元，台北地檢署發動大規模搜索，拘提董事長邱嬿妤等30多人到案。實際上，刑事局長周幼偉當初曾面對該企業主動提出要捐贈百萬偵防車的大禮，第一時間便察覺有異，回絕贈車；隨著聖石金業如今捲入詐欺風波，周幼偉當時的「神預判」也成為檢警圈內的話題。

聖石金業自2022年底進軍市場以來，以台北市信義路旗艦店為據點，裝潢極盡奢華，營造VIP貴賓尊榮感，主打「歐美瑞士高檔黃金」理財。檢警調查發現，董事長邱嬿妤等人以88折黃金理財專案吸引投資人，對外宣稱保證回購、穩賺不賠，實則為典型的龐氏騙局。

其中，本案最具爭議的焦點在於聖石金業長期經營的「慈善保護傘」。董事長邱嬿妤頻繁現身公益場合，試圖透過捐贈警用裝備來美化形象。實際上，聖石金業曾試圖捐贈偵防車給刑事局，但局長周幼偉當時第一時間便心生疑慮，並未照單全收，而是立即請同仁深入過濾。

刑事局調查後驚見，165反詐騙平台早已有多筆民眾針對該公司的檢舉紀錄。周幼偉當機立斷，回絕這項價值百萬的「大禮」，成功避開與詐騙集團牽扯的風險。

而新竹市警察局先前則不慎收下了聖石金業捐贈價值約180至200萬元的偵防車，隨著吸金案爆發，成了另類被害人，新竹市警察局事後則強調，有先行審認聖石公司與市警局間未有業務往來或職務利害關係後，在報請新竹市政府同意後才受贈。

檢警指出，有不少被害人衝著「聖石金業」熱衷公益、與警方互動頻繁的假象才傾囊相助，結果到了約定回購期卻拿不到現金，也領不到黃金。北檢接獲刑事局檢舉後，歷經長期蒐證後發動搜索，訊後認定邱嬿妤涉犯銀行法，並獲500萬元交保，限制出境出海、並配戴電子腳鐐，邱夫也諭令5百萬元交保；另執行長等多位幹部則諭知30到200萬元不等交保。

