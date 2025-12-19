女牽車收毒駕罰單喊冤！ 警方調資料︰去程曾騎車

何女凌晨機車沒油牽車遭攔查，喪屍煙彈被查獲且驗尿陽性，她稱吸毒不對，但喊冤未騎車，警方指去程曾騎仍舉發毒駕沒問題。（記者王捷攝）

何姓女子凌晨3時機車沒油請友人推車返家，途中遭攔查，車上被查獲喪屍煙彈且驗尿呈毒品反應，她投訴警方稱，吸毒是不對，但她只是牽車未騎車。警方起初也很困惑，調出資料才知道罰單沒開錯，因為去程曾騎車，回程才沒油，且她自述3天前吸食，體內仍殘有毒品，依法以毒駕舉發。

何女11日凌晨3時許被警方攔查，昨天拿到毒駕罰單越想越不對，因此向警方投訴，她當時因機車沒油，只能請友人到場協助推車，自己在一旁牽引機車慢慢走，遭攔查時並沒有騎車，她表示吸毒是不對，但她被攔下時是牽車，認為不該被認定毒駕，質疑執法過當。

警方一開始也困惑，但後來調出資料後，才知道這張罰單開的沒錯。員警攔查時清查車上物品，發現有喪屍煙彈，後續也依程序採驗尿液，結果顯示有毒品反應。

警方指出，毒駕舉發並非只看攔查當下是否坐在車上，而是綜合行程與檢驗結果判斷，若曾騎車上路且檢驗呈陽性，就可能涉及公共危險，因而依法開出毒駕罰單。

警方也向何女說明，她自述約3天前曾吸食喪屍煙彈，毒品在體內殘留時間可能超過3天，即使返程因為沒油改以牽車方式移動，也無法排除去程騎乘時受影響的風險。警方表示，已就認定理由向當事人解釋，並將相關資料依規定移送後續處理。

警方提醒，涉及毒品除可能遭裁罰，也可能影響判斷與反應能力，民眾切勿在身體可能受影響時騎車或開車上路，以免釀成事故。當事人若對舉發內容有疑義，可循相關程序陳述意見，後續由主管機關依資料審認。

