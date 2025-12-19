台東9旬老翁失聯36小時 倒臥工地旁尋獲

老翁在工地邊緣被尋獲。（警方提供）

真的有驚無險！台東縣關山鎮17日傳出失智老人駕駛電動三輪車外出後走失事件，近來台東溫度偏低、溫差又大，老人高齡9旬，家人恐其發生不測，除了報警也在網上發布通知並請托網友協尋，偏偏老翁沒接手機，全鎮迷走和警方「捉迷藏」，直到36小時後老翁才被一名工人找到，所幸只有輕微不適，在警民合作下幸運存活。

台東縣關山分局關山聯合所於17日清晨獲報，高齡92歲、患有輕微失智症的王姓老翁，於凌晨2時許騎乘電動三輪車外出後即未返家。由於長者年事已高，且天色昏暗、氣溫偏低，家屬遍尋不著，深恐發生危險，遂焦急向警方求助。

關山聯合所員警獲報後，立即依規定受理並通報勤務指揮中心，同時協請電信公司進行行動電話定位，並通報轄內各分駐（派出）所共同投入協尋。

分局長龔士哲獲悉後，隨即指示各單位「以尋人為最優先」，動員巡邏警力擴大搜尋範圍外，亦調閱多處路口監視器畫面，逐一比對行進路線，不放過任何可能線索。

只是老翁雖有帶手機卻一直沒接，警方以手機定位追人卻總是遲一步，原來搜尋人員以交通工具在馬路上找尋他上次出沒點時，老翁已移動到另一處，再者，老翁根本就不是循正常道路行駛，而是到處迷走。

昨（18）日上午9時許終於傳來令人振奮的消息。一名於關山防汛道路附近工作的熱心民眾，在前往工地途中，發現一名長者倒臥路旁，揮舞拐杖求救，立即撥打119請求救護，並同步通報110，此時的老翁已離家約4公里，但在途中亂繞的距離卻難以估計。

關山聯合所警員林劉俊杰、胡元弘及李東錦接獲通報後迅速趕赴現場，確認正是警方持續協尋中的王姓失蹤長者。經初步檢視，長者意識清楚、生命徵象穩定，僅有脫水情形，隨即由救護人員送往關山慈濟醫院進一步觀察治療。

但老翁使用的電動車根本像被當成「越野車」使用，還能「off road」到滿是泥塊、碎石的工地邊緣，員警徒手推至安全處再由機車行載運時已筋疲力盡。

警方協助推車，在此之前，老翁倒臥在車旁2、3公尺遠區域。（警方提供）

