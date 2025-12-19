為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    6都雙冠王 南警阻詐金額破13億、刑案破案率最高

    2025/12/19 10:56 記者楊金城／台南報導
    台南市長黃偉哲（中）表揚阻詐的民眾。（警察局提供）

    台南市長黃偉哲（中）表揚阻詐的民眾。（警察局提供）

    為打造安全大台南，台南市長黃偉哲每月主持治安及道安會報，同時公開表揚破案有功人員、民間打詐小天使密集反詐宣導，警民合作下，台南市警察局今年不僅阻詐金額突破13億元六都第一，全般刑案破獲率也居六都之冠，展現南警守護市民生命財產安全的堅定決心與行動力。

    南市警局局長林國清今天（19日）表示，市府團隊與警察局將持續以專業、科技與創新並進，打造安全、幸福、宜居的城市環境，讓市民安心生活、放心打拚。

    南警今天向市民報告今年治安成績單，警方持續強化掃黑、肅槍與緝毒力道，至今查獲各式槍枝51枝，子彈321顆；掃黑檢肅治平對象31件223人；破獲毒品工廠（含分裝場）15件，查獲毒品案件3123件，各級毒品重量達21萬1194公克，均較去年成長。

    台南市刑大表示，南市今年全般刑案發生4萬3705件，破獲3萬5958件，破獲率達82.27%，名列六都第一，更高於全國平均6.47個百分點。

    此外，南警查獲詐欺集團249件、2370人，查扣不法所得房屋4間、土地1筆、車輛14輛及現金8383萬餘元，另查緝詐欺車手1233人；警民聯防成功攔阻詐騙2857件、攔阻金額高達13億1126萬元，成效持續蟬聯六都第一。另在反詐宣導獲警政署六都組「特優」肯定，全面提升民眾防詐意識。

    南警還有阻詐「撇步」，警察局推動超商店員及民眾「無聲簡訊」QRcode報案機制，整合4大超商及金融機構ATM熱點位置，民眾僅需掃碼即可完成簡訊報案，110即時派遣巡邏警力到場處置，有效縮短派案時間並提升安全性。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    南警到社區宣導識詐。（警察局提供）

    南警到社區宣導識詐。（警察局提供）

    警方在地方舉辦活動也不忘宣傳反詐。（警察局提供）

    警方在地方舉辦活動也不忘宣傳反詐。（警察局提供）

    台南市警察局打詐成績蟬聯六都第一，局長林國清（右）代表由警政署長張榮興（左）頒獎。（警察局提供）

    台南市警察局打詐成績蟬聯六都第一，局長林國清（右）代表由警政署長張榮興（左）頒獎。（警察局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播