6都雙冠王 南警阻詐金額破13億、刑案破案率最高

台南市長黃偉哲（中）表揚阻詐的民眾。（警察局提供）

為打造安全大台南，台南市長黃偉哲每月主持治安及道安會報，同時公開表揚破案有功人員、民間打詐小天使密集反詐宣導，警民合作下，台南市警察局今年不僅阻詐金額突破13億元六都第一，全般刑案破獲率也居六都之冠，展現南警守護市民生命財產安全的堅定決心與行動力。

南市警局局長林國清今天（19日）表示，市府團隊與警察局將持續以專業、科技與創新並進，打造安全、幸福、宜居的城市環境，讓市民安心生活、放心打拚。

南警今天向市民報告今年治安成績單，警方持續強化掃黑、肅槍與緝毒力道，至今查獲各式槍枝51枝，子彈321顆；掃黑檢肅治平對象31件223人；破獲毒品工廠（含分裝場）15件，查獲毒品案件3123件，各級毒品重量達21萬1194公克，均較去年成長。

台南市刑大表示，南市今年全般刑案發生4萬3705件，破獲3萬5958件，破獲率達82.27%，名列六都第一，更高於全國平均6.47個百分點。

此外，南警查獲詐欺集團249件、2370人，查扣不法所得房屋4間、土地1筆、車輛14輛及現金8383萬餘元，另查緝詐欺車手1233人；警民聯防成功攔阻詐騙2857件、攔阻金額高達13億1126萬元，成效持續蟬聯六都第一。另在反詐宣導獲警政署六都組「特優」肯定，全面提升民眾防詐意識。

南警還有阻詐「撇步」，警察局推動超商店員及民眾「無聲簡訊」QRcode報案機制，整合4大超商及金融機構ATM熱點位置，民眾僅需掃碼即可完成簡訊報案，110即時派遣巡邏警力到場處置，有效縮短派案時間並提升安全性。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

南警到社區宣導識詐。（警察局提供）

警方在地方舉辦活動也不忘宣傳反詐。（警察局提供）

台南市警察局打詐成績蟬聯六都第一，局長林國清（右）代表由警政署長張榮興（左）頒獎。（警察局提供）

