    社會

    一鍋在手全場退散！台中醉漢亂入菜市場狂吼 婆婆媽媽驚慌逃竄

    2025/12/19 10:41 記者許國楨／台中報導
    喝醉張男持平底鍋亂入菜市場揮舞。（民眾提供）

    喝醉張男持平底鍋亂入菜市場揮舞。（民眾提供）

    昨中午時分，台中西屯區光明市場人聲鼎沸，買菜的婆婆媽媽、忙著招呼客人的攤商穿梭其間，卻突然被一名醉態明顯的男子打亂節奏。

    只見男子滿身酒氣在市場車道徘徊，情緒激動地咆哮揮舞手中物品，讓現場氣氛瞬間凝結，民眾驚慌退避、紛紛報案求助，警方獲報趕抵後，冷靜應對、迅速包抄，短時間內將人制伏帶離，未讓任何民眾受傷，虛驚一場也在警察掌控中落幕。

    經查，當時張姓男子（42歲）疑酒後失控，手持平底鍋在市場內來回走動，邊大聲咆哮、邊不斷揮舞，行徑相當危險，目擊民眾形容，「真的以為下一秒就要打人或砸車了」，不少人躲進攤位後方，有人甚至拉著孩子快步離開。

    轄區第六分局西屯派出所員警到場後，發現張男語無倫次、步伐不穩，卻在見到警方靠近時情緒突然升高，不僅高聲喊著「阿彌陀佛」、「惹我就該死」，還一步步逼近員警，現場尖叫聲四起，人群瞬間後退拉開距離，驚慌逃竄。

    面對突如其來的威脅，員警保持安全距離，不斷喝令張男放下物品、冷靜配合，但對方情緒非但沒有緩和，反而愈發激動，經考量市場人潮眾多，稍有不慎就可能傷及無辜，警方未貿然衝上前，而是保持安全距離、反覆喝令張男放下手中物品，同時通報支援警力到場。

    待時機成熟，員警默契配合，迅速上前合力將張男壓制在地，第一時間隔離其手中的「武器」，並將人安全帶回派出所，全程未波及任何無辜民眾，也讓一度虛驚一場的市場逐漸恢復秩序。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    張男失控行徑讓菜市場瞬間淨空。（民眾提供）

    張男失控行徑讓菜市場瞬間淨空。（民眾提供）

    警方趕往壓制張男。（民眾提供）

    警方趕往壓制張男。（民眾提供）

