    社會

    力大無窮！健身教練酒後吃醋揮拳 大批員警趕赴壓制送辦

    2025/12/19 10:34 記者邱俊福／台北報導
    健身教練信義夜店商圈酒後吃醋揮拳，大批員警到場壓制送辦。（記者邱俊福翻攝）

    健身教練信義夜店商圈酒後吃醋揮拳，大批員警到場壓制送辦。（記者邱俊福翻攝）

    1名羅姓健身教練，昨天凌晨赴北市信義商圈夜店飲酒後，街頭巧遇心儀的蘇姓女友人跟王姓男子走在一起，竟醋勁大發，突向王男後腦勺揮拳，連勸架的蘇女也被推倒在地，轄區台北市警信義分局三張犁派出所據報及時趕抵，因身材健壯的羅男，情緒激動且有持續暴力行為，警方呼叫大批警力支援才順利將他壓制，帶返派出所，訊後依傷害罪嫌移送台北地檢署偵辦。

    警方調查，昨天凌晨3時許，羅男從夜店飲酒後步出行經台北市松壽路時，滿身酒味的他，看到心儀的蘇女，跟王姓男子等一行人也於酒後漫步街頭，突然醋意上頭，情緒失控，衝上前揮拳攻擊蘇女同行的王男，王男被突如其來的襲擊，嚇了一大跳，馬上拉開雙方距離，質問對方意圖。

    蘇女見狀，上前勸架，跟羅男拉扯間，被推倒在地；被毆打的王男則趁隙向正停在附近守望的員警求助，員警據報立即到場，見酒醉的羅男，情緒非常激動，有持續攻擊他人的行徑，加上力大無窮，馬上呼叫警網支援。

    隨後，大批警力迅速趕抵，透過優勢警力成功將情緒失控的羅男壓制，強行帶返派出所保護管束，而街頭混亂的場面，也引起前往夜店飲酒的過往民眾圍觀，並錄影PO於社群網站，引發網友議論。

