    社會

    找幫派分子討「公關費」 北市前里長蕭萬居涉恐嚇取財起訴

    2025/12/19 10:06 記者陳彩玲／台北報導
    台北市大安區龍圖里里長蕭萬居。（資料照）

    台北市大安區龍圖里前里長蕭萬居，先前涉辦餐會幫議員參選人賄選，一審獲無罪，今年初又被餐館控索取「公關費」不成，竟找天道盟、四海等林姓幫派友人，到餐廳鬧事，其中閻姓老闆拒絕恢復蕭萬居10%乾股，遭林男等3人持酒瓶、冰桶毆打，頭部、臉面多處撕裂傷，台北地檢署今依恐嚇取財未遂、傷害等罪，起訴蕭萬居等4人。

    起訴書指出，蕭萬居曾向立委陳情協調，讓中山區某餐酒館內的菲律賓籍表演者，取得工作許可證，因而獲該店10%乾股，去年底陸續向店家收取3萬8976元，但蕭萬居食髓知味，加碼要餐酒館閻姓、吳姓負責人，每月支付3萬元「公關費」，但兩名老闆均認為蕭是假藉名目索取，不願支付。

    未料，蕭萬居竟找尹姓友人，以及2名具幫派背景的林姓友人，分別為天道盟大安會、四海幫成員，於今年3月底深夜，一同前往餐酒館恐嚇老闆恢復蕭萬居10%乾股，但閻男不滿當場拒絕，慘遭酒瓶、冰桶毆打，導致頭部和臉四處均有撕裂傷、胸腹挫傷。

    台北地檢署今依恐嚇取財未遂、傷害等罪，起訴蕭萬居等4人，至於涉犯組織犯罪防制條例部分，檢方認定全案並非單一幫派成員憑藉幫派組織勢力，前往餐酒館圍事，且老闆事前也知情2名林姓被告的幫派背景，此部分罪嫌不足不起訴。

