    社會

    養大於天！16歲少女當洗碗工養中風繼父 母勸她放手仍不離不棄

    2025/12/19 09:46 記者黃佳琳／高雄報導
    岡山警分局梓官分駐所長郭宗鑫結合愛心團體在寒冬中送暖。（記者黃佳琳翻攝）

    岡山警分局梓官分駐所長郭宗鑫結合愛心團體在寒冬中送暖。（記者黃佳琳翻攝）

    高雄一名16歲少女的繼父中風，母親無法承擔照顧責任離家，少女獨自扛起照顧繼父和繼阿公的責任，放學後到海產店打工洗碗做雜務，每月賺1萬3千元養家，轄區警方獲悉此事結合愛心慈善團體伸援手，讓少女也能在寒冬裡感受溫暖。

    據了解，張姓少女自幼被母親帶著改嫁給潘姓男子，小學六年級時，繼父中風，半邊身體行動不便，無法賺錢養家；少女的母親原本負擔家計和照顧潘男的責任，但顧了一陣子後覺得壓力太大，突然某日不告而別。

    少女放學後發現母親不知去向，家裡頓失經濟來源，只能靠著微薄的存款暫時度日；眼看家裡已經快坐吃山空，少女決定扛起照顧繼父和年紀已8旬繼阿公的重任，每個禮拜有四天放學後，到海產店洗碗、做雜務，每月薪水1萬3千元，靠著這筆錢勉強度日，期間，少女的母親曾回家想把女兒帶走，不讓她過苦日子，但被少女拒絕，堅持留在家裡照顧繼父和繼阿公。

    岡山警分局梓官分駐所長郭宗鑫獲悉此事後，除聯繫「欣沺無毒檸檬團隊」林松義董事長捐贈高品質發熱衣，助一家三口度過寒冬，更轉介「祥和慈善協會」提供1萬元救助金及白米、奶粉等生活物資，並承諾將透過即將成立的實物銀行，每月持續關懷個案需求，讓「人民保母」不再只是口號，而是寒冬中最真實、最溫暖的行動。

