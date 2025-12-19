詐騙10萬和160萬刑度相同惹議 檢方翻案車手從重改判

孫姓車手涉嫌詐騙上百萬元，檢方認為量刑太輕上訴，高雄高分院從重改判。（記者鮑建信攝）

屏東孫姓男子加入詐欺集團，擔任車手期間，先後向葉姓和王姓女子詐騙10萬元和160萬元，均被判處徒刑1年4月，檢方認為兩者受害金額相差16倍，針對後案上訴，被高等法院高雄分院依恐嚇取財罪，改判處徒刑1年8月。

據了解，2024年3初，被告孫男加入詐欺集團後，於同月18日在屏東市中山路某超商，涉嫌持偽造公司行號證件和存款憑證，詐騙葉姓女投資人10萬元，被屏東地院判處有期徒刑1年4月，他不服上訴被高雄高分院駁回，仍可上訴。

不料，同年4月8日中午，孫男又以同樣手法，在高雄市詐騙王姓女子投資款160萬元，經湖內分局循線查獲，函送橋頭地檢署偵辦、起訴，也被地院依恐嚇取財罪，判處有期徒刑1年4月。

承辦檢察官調閱孫男前科資料，赫然發現他這2次犯案時間只差1個月，都坦承犯行，均未與被害人達成和解，但詐騙金額卻相差16倍，刑度竟相同，顯然量刑失衡，於是提起上訴，要求從重改判。

高雄高分院開庭調查，認為檢方上訴有理由，改判有期徒刑1年8月，尚未定讞。

