為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    弱智妹找錯錢被毆打囚禁墜樓亡 狠姊判刑10年

    2025/12/19 06:42 記者鮑建信／高雄報導
    吳女因弱智妹妹找錯錢，涉嫌持木棍毆打，還私行拘禁在窗台，導致她踩空墜地死亡，並不服高雄高分院判決，上訴被駁回並定讞。（記者鮑建信攝）

    吳女因弱智妹妹找錯錢，涉嫌持木棍毆打，還私行拘禁在窗台，導致她踩空墜地死亡，並不服高雄高分院判決，上訴被駁回並定讞。（記者鮑建信攝）

    吳姓女子因弱智妹妹找錯錢，涉嫌持木棍毆打，還私行拘禁在窗台，其妹因踩空墜樓死亡，吳女被高等法院高雄分院依妨害自由致死等2罪，判處9年3月和9月徒刑，但未併執行刑，她不服上訴被駁回並定讞。

    判決書指出，被告吳女在租處附近賣烤玉米，妹妹則幫忙照料，並因數學不好、找錯錢，常被姊姊辱罵或毆打。2022年2月7日上午，吳女因妹妹算錯數學，喝令她到8樓窗戶外的窗台蹲坐反省，並自屋內將窗戶反鎖，關了一陣子才釋放。

    同月19日上午，吳女在外飲酒返家後，見妹妹在客廳，涉嫌辱罵「妳怎麼不去死一死、笨蛋、白痴」等語，隨後又以衣架毆打，再命其爬至窗台蹲坐後反鎖，自己則服用安眠藥回房睡覺。

    妹妹在狹窄鋁製窗台上蹲了1個多小時後想回房，不料踩空墜落至1樓防火巷，經鄰居報警送醫急救，回天乏術。

    高雄地院國民法官庭和高雄高分院均認定吳女觸犯妨害自由致死罪和妨害自由罪，分別判處有期徒刑9年3月和9月，她不服上訴最高法院被駁回，全案落幕。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播