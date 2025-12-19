為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    鉅額中獎彩金 引爆多起人性貪念與背信糾紛

    2025/12/19 09:30 記者劉慶侯／台北報導
    公益彩券的鉅額中獎彩金，可能引爆人性貪念與背信糾紛。（資料照，記者張協昇攝）

    公益彩券的鉅額中獎彩金，可能引爆人性貪念與背信糾紛。（資料照，記者張協昇攝）

    年關將至，許多民眾難免想試試手氣，博個好彩頭；有的人喜歡獨資來個「獨佔鰲頭」，大多數人更傾向集資「包牌」來個一網打盡。但碰到了錢，就是挑戰人性的開始，因此常會發生購買彩券中大獎，而引發的各類糾紛案件。

    首先是威力彩史上第三高的9.2億彩金遭侵吞案。涂姓台商在前往中國前，給張姓夫妻2000元，要求代簽五期總共投注1000元，幸運中了頭獎。由於是一人獨得，夫妻倆頓生貪念，和涂男斷了連絡。最後高雄法院判決，認定張姓夫妻背信有罪，各判處兩年有期徒刑。

    家住金門的「阿村，和3名友人集資，各出1000元買了80張彩券，4人各分持20張，結果他手中的彩券中頭獎，可以分得4371萬元，「阿村」認為是自己運氣好，又是他負責在他家附近彩券行選購，於是暗中獨吞鉅額獎金。3名集資友人事後雖寄出存證信函，但「阿村」溜到台北避風頭，後來不了了之。

    家住基隆的男子得到頭獎3億3千萬元，他不告訴太太，反而答應給對獎時見證的親友們每人一百萬「喜錢」。等他冷靜下來後反悔拒付，眾親友賭爛下提告，還向男子的太太告密，夫妻倆鬧到要離婚，搞得眾叛親離又惹上官司。

    此外，某公司同事團體春節前合資購買彩券，中獎近千萬元，但因當時沒有詳細記錄每位出資者的出資比例，導致國稅局徵稅時認定這筆獎金是由購買者個人所得，結果購買者面臨高額稅賦。

    此外，還有案例顯示，一些參與合買的人在中獎後，將自己的獎金分給未出資的親友，這種行為也被視為贈與，需申報贈與稅。由於沒有提前準備相關文件，導致這些贈與行為被視為未申報的贈與稅，最終被國稅局要求補稅和繳納罰款。

    完整新聞請見︰

    獨家》「腦中女聲」助刑警破命案 2.5億頭彩獎號隨善緣來

    鉅額中獎彩金 引爆多起人性貪念與背信糾紛

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播