「認券不認人」 彩券所有權歸屬屢現爭議

台灣彩券公司長期遵循「認券不認人」原則，即只承認實體彩券作為兌獎唯一憑證，使彩券所有權歸屬屢現爭議。大樂透示意圖。（資料照）

彩券行櫃檯前，人們手握那張承載著夢想與財富的紙券，卻鮮少意識到這張小紙片背後隱藏的法律風險與糾紛隱患。

台灣彩券公司長期遵循「認券不認人」原則，即只承認實體彩券作為兌獎唯一憑證，不論持有者是誰。這一原則雖簡化了兌獎流程，卻也成為無數糾紛的溫床，不時上演著中獎後的「奪券大戰」。

「認券不認人」作為彩票行業的普遍原則，源於彩票的不記名性質。這種設計原本是為了提高交易效率，簡化兌獎流程，卻也帶來了所有權認定的困難。

在這種制度下，彩券本身就被視為一種無記名有價證券，誰持有中獎彩券，誰就被推定為擁有兌獎權利。因此，台灣彩券公司工作人員在兌獎時，只檢查彩券的真偽和有效性，不會核對持券人的身分是否為原始購買者。

這種制度的設計，類似於現金交易，誰持有鈔票，誰就擁有使用權。彩券所有權爭議最常見於代買情境。當同事、朋友或家人受託代買彩券卻中獎時，受託人可能聲稱彩券歸自己所有，否認代買關係。

親友間代買彩券中獎後的所有權爭執時有所聞，委託人往往因無法舉證而蒙受損失。合資購券的團體也可能在中獎後出現分配糾紛，特別是當組織鬆散、缺乏明確書面協議時，彩券持有人可能獨吞獎金。

彩券遺失或被盜竊後的所有權歸屬更是棘手問題。拾獲者或竊賊可能持券兌獎，而原始擁有者難以證明自己才是彩券的真正主人。這類案件中，舉證責任通常落在聲稱遺失彩券的一方，而證明彩券所有權的難度極高。

為避免陷入彩券所有權爭議，消費者應立即在彩券背面簽名，這是證明所有權最直接有效的方式之一。簽名後的彩券萬一遺失或被竊，較容易透過筆跡鑑定證明歸屬權。

合資購買彩券時，應建立書面協議，載明參與者、出資比例和獎金分配方式，所有參與者簽名確認。即使是親友之間，也應謹慎對待代買行為，最好通過短信、聊天記錄等方式留下委託購買的證據，並儘快取得實體彩券。

彩券應妥善保管於安全地點，如保險箱或上鎖抽屜，避免意外損壞或丟失。同時，可留意購買記錄，作為輔助證明。

當幸運兒最終現身兌獎，他們手中的不僅是財富的憑證，更是對人際信任與法律智慧的一場考驗。

