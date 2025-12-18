再接再厲！12/18 威力彩、今彩539頭獎雙雙摃龜

12月18日開獎的第114000101期威力彩頭獎摃龜，第114000305期今彩539頭獎也摃龜。（台彩提供；本報合成）

第114000101期威力彩中獎號碼為「第一區：08、15、16、21、29、37，第二區：05」。頭獎摃龜；貳獎也摃龜；參獎共4注中獎，每注可得15萬元；肆獎共41注中獎，每注可得2萬元；伍獎共274注中獎，每注可得4000元；陸獎共1665注中獎，每注可得800元；柒獎共3376注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬7778注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬1118注中獎，每注可得100元；普獎共4萬235注中獎，每注可得100元。

第114000305期今彩539中獎號碼為「04、09、32、33、36」，頭獎摃龜；貳獎共156注中獎，每注可得2萬元；參獎共6392注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬4463注中獎，每注可得50元。

第114000305期39樂合彩中獎號碼為「04、09、32、33、36」，四合共開出2注，每注可得21萬2500元；三合共143注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9050注中獎，每注可得1125元。

第114000305期3星彩中獎號碼為「513」，壹獎共107注中獎，每注可得5000元。

第114000305期4星彩中獎號碼為「9654」，壹獎共14注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

