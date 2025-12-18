涉護航「鮑魚達人」鍾文智潛逃 檢調警15路搜派出所約談3副所長

曾任連一鮑魚老闆的摩坦利投資公司負責人鍾文智。（資料照）

曾任連一鮑魚老闆的摩坦利投資公司負責人鍾文智因炒作TDR，被重判30年5月徒刑定讞後潛逃中國；檢調除發現鍾的同鄉3名友人掩護他逃亡外，懷疑有派出所官警涉偽造簽名幫鍾報到，台北地檢署今指揮調查局台北市調查處、警政署政風室、信義分局兵分15路搜索福德及三張犁派出所等，約談李姓、古姓、梁姓3名副所長及鍾的葉姓友人4名被告及19名證人共23人，朝偽造文書等罪嫌偵辦。

疑有官警涉「偽造簽名」幫鍾嫌報到

鍾文智於2010至2011年炒作歐聖等5檔TDR被起訴後，台北地院2018年命他繳交5000萬元保金免予羈押，且須限制住居、出境、出海，每天還得按時向派出所報到，2021年判刑18年後再命他繳交3000萬元保金，更改報到時間為週一、週四及週六。

上訴二審後，高院合議庭2023年5月間改判17年6月徒刑，由於同年9月發生國寶總裁朱國榮棄保潛逃事件，二審合議庭於10月緊急傳他到庭，諭知他接受電子腳鐐科技監控（後改為電子手環），時效至去年10月17日止，期限屆滿前命他再繳2000萬元保金後，未再延長監控。

檢方調查，鍾文智擔心日後上訴遭駁回，竟在最高法院宣判結果出來前，先聯繫上屏東縣同鄉鄭畯中、馮建英（另案通緝中），夥同游致暐（原名游林杰）等人，今年3月12日，最高法院駁回鍾文智的上訴後，鍾則於當日下午2時許，從台北市信義區搭計程車逃往新北市石碇區，在友人協助下，再逃亡平溪、宜蘭，於13日搭乘船隻逃往中國；檢方今年9月依涉犯藏匿人犯罪將鄭3人起訴。

檢調警持續追查發現，法院命鍾文智須按時向派出所報到，但他有時明明在外地，卻出現簽到記錄，懷疑有官警偽造簽名予以掩護。

檢察官陳雅詩今指揮警調兵分15路發動搜索，約談23人到場查證，全案朝偽造文書等罪嫌偵辦；據了解，本案是內政部警政署政風室、信義分局自清自檢暨北市處報請北檢指揮偵辦。

