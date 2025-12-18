超掉漆！拿玩具槍冒充警搶賭資露餡 台中2男得手10萬代價慘

台中市2名男子為搶奪博弈集團交付款項，冒充警方企圖奪走40萬元現鈔，卻因玩具槍當場露餡，還演變成扭打濺血的鬧劇，最終僅得手10萬元旋即全數落網，付出慘痛代價。圖為台中地院。（資料照）

台中市2名男子為搶奪博弈集團交付款項，竟持玩具槍、辣椒水冒充警方企圖奪走40萬元現鈔，卻因玩具槍當場露餡，還演變成扭打濺血的鬧劇，最終僅得手10萬元旋即全數落網，付出慘痛代價。法院近日宣判，主嫌判刑4年6月、協助犯案判刑2年，同夥「小馬兄」則因判決前死亡，獲判不受理。

經查，綽號「老鼠」宋男因缺錢花用，從綽號「優格」好友游男口中得知博弈集團固定交款時地，游男雖未到場犯案，但明知宋男打算不法手段「拚錢」，仍提供交款時段、車輛型號與地點關鍵情資。

宋男隨即找來同樣缺錢的「小馬兄」，雙方約定得手後對半分贓，為提高成功率，小馬兄先在今年5月26日犯案前一晚騎機車探勘地形，隔天再與宋男搭乘不知情白牌車前往現場埋伏。

案發當天下午，目標車輛抵達後，小馬兄戴上手套持玩具槍、辣椒水，假冒警察喝斥被害人交出現金，不料被害人一眼識破槍枝是玩具，假意配合後趁機反制，雙方爆發激烈扭打，被害人一方葉男在屋內聽到吆喝聲也衝出來幫忙，混亂中，小馬兄為脫身掏出預藏水果刀，刺傷葉腹部，並趁40萬鈔票散落地面時搶走10萬元，隨即與宋男跳上白牌車逃逸。警方當天深夜循線追查，將宋男、游男與小馬兄全數逮捕送辦。

台中地院審理認為，宋男為圖私利策劃並親自參與攜帶兇器搶奪與準強盜犯行；游男明知不法仍提供關鍵資訊，分處4年6月、2年刑期，至於小馬兄雖為主要執行者之一，但因判決前死亡，依法不受理。

