為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    超掉漆！拿玩具槍冒充警搶賭資露餡 台中2男得手10萬代價慘

    2025/12/18 17:38 記者許國楨／台中報導
    台中市2名男子為搶奪博弈集團交付款項，冒充警方企圖奪走40萬元現鈔，卻因玩具槍當場露餡，還演變成扭打濺血的鬧劇，最終僅得手10萬元旋即全數落網，付出慘痛代價。圖為台中地院。（資料照）

    台中市2名男子為搶奪博弈集團交付款項，冒充警方企圖奪走40萬元現鈔，卻因玩具槍當場露餡，還演變成扭打濺血的鬧劇，最終僅得手10萬元旋即全數落網，付出慘痛代價。圖為台中地院。（資料照）

    台中市2名男子為搶奪博弈集團交付款項，竟持玩具槍、辣椒水冒充警方企圖奪走40萬元現鈔，卻因玩具槍當場露餡，還演變成扭打濺血的鬧劇，最終僅得手10萬元旋即全數落網，付出慘痛代價。法院近日宣判，主嫌判刑4年6月、協助犯案判刑2年，同夥「小馬兄」則因判決前死亡，獲判不受理。

    經查，綽號「老鼠」宋男因缺錢花用，從綽號「優格」好友游男口中得知博弈集團固定交款時地，游男雖未到場犯案，但明知宋男打算不法手段「拚錢」，仍提供交款時段、車輛型號與地點關鍵情資。

    宋男隨即找來同樣缺錢的「小馬兄」，雙方約定得手後對半分贓，為提高成功率，小馬兄先在今年5月26日犯案前一晚騎機車探勘地形，隔天再與宋男搭乘不知情白牌車前往現場埋伏。

    案發當天下午，目標車輛抵達後，小馬兄戴上手套持玩具槍、辣椒水，假冒警察喝斥被害人交出現金，不料被害人一眼識破槍枝是玩具，假意配合後趁機反制，雙方爆發激烈扭打，被害人一方葉男在屋內聽到吆喝聲也衝出來幫忙，混亂中，小馬兄為脫身掏出預藏水果刀，刺傷葉腹部，並趁40萬鈔票散落地面時搶走10萬元，隨即與宋男跳上白牌車逃逸。警方當天深夜循線追查，將宋男、游男與小馬兄全數逮捕送辦。

    台中地院審理認為，宋男為圖私利策劃並親自參與攜帶兇器搶奪與準強盜犯行；游男明知不法仍提供關鍵資訊，分處4年6月、2年刑期，至於小馬兄雖為主要執行者之一，但因判決前死亡，依法不受理。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播