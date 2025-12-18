明年元旦實施！北市車格久停16天就拖吊 移置、保管費雙漲

明年元旦起，提高違規小型車移置費為1500元及全車種保管費。（停管處提供）

「台北市處理妨礙道路交通及久停公有停車場車輛自治條例」修正已經市議會三讀通過。停車管理工程處今表示，明年元旦起擴大適用範圍，除了原本的停管處轄管停車場收費停車格，新增轄管不收費停車格及委外經營停車場；縮短久停容許日數，停放日起算第16天即可拖吊，並提高小型車移置費為1500元及全車種保管費。

停管處管理及職安科長楊遠明指出，修法後，久停車輛得以拖吊移置的適用範圍，包含原有的停管處轄管停車場收費格在內，停管處轄管不收費停車格及委外經營停車場也一併納管。容許久停天數降至10天，超過容許值者，將於車體張貼通知車主限期5天內處理，未處理者，停放日起算第16天可拖吊移車。

對於久停車輛定義與移車條件，區分路邊停車格與公有路外停車場。路邊停車格部分，不論收費或未收費，只要停放在同一車格超過10天，張貼通知後未在5天內駛離，就會拖吊。公有路外停車場方面，免收停車費場域，停放超過10天，張貼通知後未在5天內駛離，一樣拖吊；收費停車場，停放超過10天且未繳錢，張貼通知後，未於5日內駛離或繳清將拖吊。

小客（貨）汽車、輕型拖車移置費用，從每次每輛900元提高至1500元，同步調漲全車種保管費，以前述小型車為例，自半天保管費每輛100元，改成5日內每半天200元、5日後每半天300元。

楊遠明提醒，拖吊後，公告3個月期滿無人認領，將辦理公告拍賣。交通局長謝銘鴻補充，根據統計，目前平均一年約有100輛久停車，修法後納入很多以前沒有管到的場域，數量上預估可能至少增加一倍。

停管處營運科長李杰儒說，轄管路邊車格計有5萬1千餘格汽車位、26萬1千餘格機車位；路外停車場含自營及委外，計有6萬1千餘格收費汽車格、5萬1千餘格收費機車格。

