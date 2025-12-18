驚險！旅店拆廣告帆布釀禍 騎士遭天外飛來電纜線砸中

從空中掉落路面的電纜線。（民眾提供）

禍真的會從天而降！台中市西屯區福星路與西安街口，昨（17）日中午驚傳一起「高空危機」，一名機車女騎士行經路口時，竟遭斷裂的電纜線迎面砸下，瞬間擊中安全帽，讓她當場嚇傻，所幸僅受驚嚇，未受傷，否則後果不堪設想。

事發時間在昨上午11時07分，現場為一間旅店外側道路，據了解，該旅店正在進行廣告帆布拆除作業，施工人員疑似未確認周邊電纜配置，作業過程中不慎將電纜線剪斷，導致線材從高處墜落，正巧砸中經過的女騎士，畫面驚險。

請繼續往下閱讀...

女騎士事後將行車紀錄器畫面上傳網路，心有餘悸寫下：「我真的差點以為我要飛出去了，怎麼騎到一半會有電線砸在我頭上？」影片曝光後迅速引發熱議，網友紛紛留言直呼誇張，「如果是高壓電真的會出人命」、「這高度劃過脖子就完了，真的命大」、「福星路人車那麼多，施工也太不謹慎」、「笑不出來，這是工安災難」。

轄區第六分局表示，當時接獲通報後立即派員到場處理，現場已無電纜線掉落情形，是否涉及工安疏失，將進一步釐清責任歸屬，警方也呼籲，施工單位務必做好防護與警戒措施，避免類似意外再度發生，別讓無辜用路人暴露在致命風險中。

斷掉電纜線從空中掉落砸中機車女騎士。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法