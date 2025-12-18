為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    當共諜簽字效忠中國 前少校李文生判刑15年定讞

    2025/12/18 16:24 記者張文川／台北報導
    最高法院。（資料照）

    國軍退役25年的前少校李海鵬，退役後從事旅行社業務，被中國吸收當共諜，找擔任上尉、上士的兒子李輿聖、李楚庠，以及舊識前少校李文生，簽署「願支持兩岸和平統一」便條效忠中國，並蒐集軍事機密交給付給中方，犯案時間長達5年多，高等法院更一審去年底依違反國家機密保護法等3罪，判李海鵬12年徒刑、李文生判15年、李楚庠10年6月、李輿聖2年1月；最高法院今維持李文生15年、李輿聖2年1月定讞，李海鵬、李楚庠發回更審。

    都淪為共諜的一家3口，目前僅長子李輿聖判刑2年1月定讞，其父李海鵬15年、次子李楚庠10年6月方面，最高法院認為更一審的法律適用有所違誤，撤銷發回高院更審。

    高檢署指揮調查局查出，李海鵬25年前自少校退役後，從事招攬中國旅遊團業務，被中方吸收，蒐集我國軍事機密，找2名兒子和已退伍的老友李文生加入，分頭蒐集軍機，再由他交給中方。

    高院更一審斥責4人罔顧國家栽培，甘為間諜，蒐集我國機密交付中方，重判李文生等3人各10年6月至15年不等徒刑，李輿聖判2年1月。李文生、李輿聖今天定讞，法院已通知檢方啟動防逃機制。

    檢調另查出，陸軍通訓中心上校陳士通，於2015年12月立委選舉期間，想利用職務上持有的陸軍通訓中心官兵名冊，賣給候選人牟利，他以2萬元價碼將依選區分類的名冊，賣給前立委趙正宇；另經李海鵬陪同，前往前立委陳學聖服務處，欲以5萬元販售選民名冊，但陳未同意。

    最高法院今也駁回陳男上訴，依公務員假藉職務上權力故意犯個資法已遂、未遂2罪，合併判處陳8月徒刑、可易科罰金確定。

