竹北6歲男童滑步車當「路隊長」 自小客遊覽車排隊陪他龜速前進

新竹縣1名6歲男童昨天傍晚玩著滑步車「上路」，一度成為溪洲路上的「路隊長」，後面大小車陪他一起龜速前進。（取自網路）

新竹縣竹北市溪洲路昨天傍晚鄰近下班時間，1名6歲男童突然滑著他的滑步車「上路」，用小胖腿慢慢在路中央滑著，當起「路隊長」，嚇呆後方一堆大小車流，不管是私家賓士車還是大遊覽車，大家乖乖排隊龜速前進，有些不明白前方在堵什麼的用路人耐不住性子，直接開「叭」，幸好附近車廠等熱心民眾見狀，快速把男童帶離車道，員警也獲報到場、把孩子交還給倉皇尋子中的媽媽，才結束這場鬧劇。

竹北警分局豐田派出所表示，男童的行徑不僅危險，也讓其他用路人有致生危險的可能，而有違反道路交通管理處罰條例之虞；雖然他年幼，但其法定代理人或是監護人仍可被處500元罰鍰，已經先用勸導取代處罰，希望所有為人父母者能引以為戒。

這起男童滑步車「路隊長」事件，警方是在昨天下午4點56分獲報，當時距離事發處不遠的溪洲路和新溪街口，剛好有一起事故等待處理，所以局部交通壅塞難行。沒想到事故路段剛過，用路人就發現前方又有小男童阻道，適逢下班尖峰時間，一度引起周邊民眾關注。所幸後來有熱心民眾迅速把男童帶離，才讓交通逐漸恢復順暢。

附近目擊者說，男童6歲了還不會說話，母親疑似是新住民，懷疑可能是發展遲緩，所以無法跟人溝通，大家才會直接把小孩帶離馬路，後來看到母親倉皇找來，研判應該是孩子在家人疏忽下，騎著滑步車離家上了路。

