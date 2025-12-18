「老大」賭場月賺200萬還要弟妹月給1萬5000元？法官打槍免扶養

台南地院駁回3名弟妹免扶養聲請，原因是入監的大哥自稱賭場曾月賺200萬仍討月付1萬5000元，法院認暫無需扶養。（記者王捷攝）

自稱「東區老大」的男子，疑酒駕又推打警察被判處7個月徒刑，可易科罰金，3名弟妹聲請免除扶養入監大哥，以大哥曾稱投資賭場每月賺200萬為證據。台南地方法院認為，大哥有資力且入監後生活由國家提供，現階段尚無受扶養必要，裁定駁回。

男子的3名弟妹主張大哥多年對他們與家屬、已故父母長期恐嚇、勒索、辱罵與威脅，自稱持槍並以幫派勢力相逼，還拍短影音揚言要對全家不利，意圖使人心生畏懼。弟妹並說，大哥今年8月入監後仍多次寄信威脅，要求弟妹3人每月合計給付扶養費1萬5000元。

法院說明，兄弟姊妹間依法互負扶養義務，但前提是不能靠自己的財產與勞力維持生活，如果受扶養權利尚未發生，扶養義務也無從發生，便談不上減輕或免除。

法院審酌弟妹提出的另案起訴狀與撥款協議書，指大哥在書狀自陳2021到2023年間每月收入豐厚，今年7月25日又以名下不動產設定抵押借貸300萬元，並寫下「我投資賭場，每月賺200萬，現在是人生最有錢的時候」等語。法院據此認定，大哥具有相當資產足以維持生活，且自今年8月12日起入監服刑，日常飲食由國家提供，難認已陷不能維持生活。

法院因此駁回弟妹聲請，並提醒若未來大哥收入或財產狀況變動，致扶養義務發生，弟妹仍可檢具資料再向法院聲請。當事人若不服，可在裁定送達後10日內提抗告，並繳納裁判費1500元。

