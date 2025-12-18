想賺快錢代價慘痛！53歲婦當1日車手 坐牢中還判賠803萬

蔡婦當詐騙車手入監，法院近日又判她應賠被害人803萬元。（資料照）

台中市一名53歲蔡姓婦人想賺快錢，竟加入詐騙集團擔任「車手」，結果不但一毛錢沒賺到就被逮，法院在刑事部分依加重詐欺罪判蔡1年已入監期間，民事又以她應負共同侵權責任，判她應給付被害人803萬元，雖可上訴，而這起案件也提醒民眾，詐騙背後的「車手角色」風險極高，往往得不償失。

案情回顧，蔡婦受指派假冒投資公司人員，協助詐團向袁姓被害人行騙，該集團先以投資理財名義騙取袁男現金803萬元，事後仍以「贖回手續費」為由，要求袁再支付290萬元現金，2024年10月13日，蔡婦依指示前往面交領取，沒想到警方早已埋伏在現場，一舉將她逮捕。

請繼續往下閱讀...

經查，蔡婦在加入詐團前只是從事粗工，國中畢業的她未曾涉及詐欺，卻因貪心想賺快錢踏入犯罪陷阱，台中地院審理認為，她為圖私利參與詐團，破壞金融秩序，助長社會詐欺猖獗，但考量她坦承犯行、未遂、未與被害人和解，以及家境尚可等因素，刑事部分依「三人以上共同詐欺未遂罪」判處有期徒刑1年。

此外，袁男提起刑事附帶民事訴訟，求償803萬元，蔡婦入監後未出庭辯護，民事庭認定她與詐團其他成員具有共同行為與犯意，屬「共同侵權行為人」，判她須連帶賠償袁男803萬元，也就是說，即使她未實際拿到錢，仍須對整起詐騙損失負責。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法