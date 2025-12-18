無業孫伸手要錢不成暴打75歲失智嬤 網怒轟「畜生」

無業孫伸手要錢不成竟用安全帽暴打75歲失智嬤。（翻攝臉書伸港小鎮）

逆孫！彰化縣伸港鄉1名26歲男子長期無業經常向患有失智症的75歲阿嬤伸手要錢，昨天（17日）晚間再度向阿嬤要錢，遭阿嬤拒絕後竟徒手拉扯阿嬤頭髮，更以安全帽暴打阿嬤頭部，阿嬤當場倒地不起，影片曝光引發網友怒轟「畜生」；和美警方據報進行調查，全案將朝傷害直系尊親屬未成傷罪、違反家暴法等進行偵辦。

和美警分局調查，該名男子長期無業在家，常向阿嬤索取生活費，昨晚7點多阿嬤走在路上時，男子騎機車跟在後方，再度伸手向阿嬤要錢，但阿嬤表示身上沒有多餘錢財，不料男子心生不滿，竟動手拍打阿嬤並拉扯她的頭髮、打頭部，更誇張的是還戴著安全帽，用頭部去狠撞阿嬤的頭，造成阿嬤重心不穩跌倒在地，好一會兒才爬起來。

請繼續往下閱讀...

影片被PO上網到地方臉書社團「伸港小鎮」曝光，影片內容過程全都錄，當時還有路過民眾看不下去指責男子；還引發網友眾怒，有人痛罵「畜生」，還有人說怎麼可以這樣動手打老人家，實在太夭壽。

和美警分局則表示，伸港分駐所獲知後立即派員探訪，經查該名遭施暴的75歲老婦患有失智症，動手的男子為其26歲的孫子，昨晚向阿嬤拿錢，因阿嬤身上沒有多餘錢財，男子心生不滿而動手拍打阿嬤。經告知阿嬤的兒子並請其檢視陳婦身體並無傷勢，又阿嬤因失智無法製作筆錄，將由兒子帶同製作筆錄。

無業孫徒手暴打75歲失智嬤。（翻攝臉書伸港小鎮）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法