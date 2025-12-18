為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    無業孫伸手要錢不成暴打75歲失智嬤 網怒轟「畜生」

    2025/12/18 14:22 記者湯世名／彰化報導
    無業孫伸手要錢不成竟用安全帽暴打75歲失智嬤。（翻攝臉書伸港小鎮）

    無業孫伸手要錢不成竟用安全帽暴打75歲失智嬤。（翻攝臉書伸港小鎮）

    逆孫！彰化縣伸港鄉1名26歲男子長期無業經常向患有失智症的75歲阿嬤伸手要錢，昨天（17日）晚間再度向阿嬤要錢，遭阿嬤拒絕後竟徒手拉扯阿嬤頭髮，更以安全帽暴打阿嬤頭部，阿嬤當場倒地不起，影片曝光引發網友怒轟「畜生」；和美警方據報進行調查，全案將朝傷害直系尊親屬未成傷罪、違反家暴法等進行偵辦。

    和美警分局調查，該名男子長期無業在家，常向阿嬤索取生活費，昨晚7點多阿嬤走在路上時，男子騎機車跟在後方，再度伸手向阿嬤要錢，但阿嬤表示身上沒有多餘錢財，不料男子心生不滿，竟動手拍打阿嬤並拉扯她的頭髮、打頭部，更誇張的是還戴著安全帽，用頭部去狠撞阿嬤的頭，造成阿嬤重心不穩跌倒在地，好一會兒才爬起來。

    影片被PO上網到地方臉書社團「伸港小鎮」曝光，影片內容過程全都錄，當時還有路過民眾看不下去指責男子；還引發網友眾怒，有人痛罵「畜生」，還有人說怎麼可以這樣動手打老人家，實在太夭壽。

    和美警分局則表示，伸港分駐所獲知後立即派員探訪，經查該名遭施暴的75歲老婦患有失智症，動手的男子為其26歲的孫子，昨晚向阿嬤拿錢，因阿嬤身上沒有多餘錢財，男子心生不滿而動手拍打阿嬤。經告知阿嬤的兒子並請其檢視陳婦身體並無傷勢，又阿嬤因失智無法製作筆錄，將由兒子帶同製作筆錄。

    無業孫徒手暴打75歲失智嬤。（翻攝臉書伸港小鎮）

    無業孫徒手暴打75歲失智嬤。（翻攝臉書伸港小鎮）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播