    首頁 > 社會

    他持刀搶1人郵局又縱火 判刑7年再賠320萬

    2025/12/18 14:30 記者陳鳳麗／南投報導
    黃姓男子去年1月26日搶清水郵局失敗，放火燒監視系統，把郵局給燒了，熊熊火焰不斷竄出。（資料照）

    黃姓男子去年1月26日搶清水郵局失敗，放火燒監視系統，把郵局給燒了，熊熊火焰不斷竄出。（資料照）

    黃姓男子因投資失利，去年過年前持開山刀闖入鹿谷一人郵局「清水郵局」搶劫未果砍傷劉姓經理，縱火後開車逃逸不久即被捕，黃男判刑7年確定，清水郵局就房屋修復、營業損失、鈔幣票品等損失，向黃男求償320萬餘元，南投地院認為求償項目、金額有據，判決照該金額全數賠償。

    曾經營幼兒園的黃姓男子，去年1月26日10時25分，駕駛拆下車牌的賓士車，到鹿谷清水郵局，持開山刀、裝有汽油的寶特瓶，進入鹿谷清水郵局後，先將汽油潑灑在櫃檯上，再從包裹櫃台的郵遞窗口爬入櫃台內，劉姓經理與其拉扯跌倒，黃男以開山刀的刀背揮砍劉之頭部、肩膀，再以手、腳、身體壓制。

    劉姓經理後來趁隙從側門逃離，黃也打算逃離，臨去前為了毀滅監視器錄影等，以打火機點燃汽油引發火勢，造成鹿谷清水郵局之營業櫃臺、網路、電腦、電線、冷氣等設施毀損。

    黃男已由高等法院以強盜放火罪名，判決7年有期徒刑確定。鹿谷清水郵局也在今年提出民事求償320萬7621元，請求賠償的項目，包括：清水郵局房屋修復、設施重製、燒燬鈔幣、庫存票品、營業損失、用人費用、合署營業布置等，黃男對營業損失、設施損害等部分金額有意見。

    南投地院法官認為，該院囑託不動產估價師聯合事務所鑑定，鑑定報告中已詳述鑑定方法，並無違經驗及論理法則，又鑑定人具有估價師的專業資格，可見鑑定結果可採信，因此判決依該結果的項目、金額賠償。

