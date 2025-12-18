為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    5年3度酒駕要被關 他喊吃麻油雞勝訴

    2025/12/18 14:50 記者王捷／台南報導
    董男5年3度酒駕判3月，因累犯不可以用罰金換免關，但他聲明異議稱是吃麻油雞酒測0.29毫克，台南地方法院裁定，董男情況符合台灣高等檢察署的例外規定，裁定檢察官換一個處罰方式。（資料照）

    董姓男子今年7月酒駕，這是他5年內3度酒駕，被判3個月徒刑，因累犯必須入監服刑，但他提出聲明異議，表示第3次是吃麻油雞後騎機車，酒測0.29毫克，台南地方法院法官認為他雖然累犯，但距前案已滿1年且這次酒駕是0.29毫克，可適用例外標準，撤銷檢方不准罰金社勞指揮。

    董男主張，他非直接飲酒，而是食用摻酒精的菜餚後上路，本案吐氣酒精濃度每公升0.29毫克，且家計仰賴他的收入，如果入監將中斷工作。檢察官則指出，他5年內3度酒駕，前案執行完畢後一年再犯本案，而且董男一下說是吃薑母鴨，一下又說吃醉蝦，代表他說的話不可信。

    法院調卷認定，董男前2次酒駕分別在2024年1月與2024年3月，酒測值各為0.63及0.34毫克，今年7月再犯，酒測值是0.29毫克，僅略高於法定標準每公升0.25毫克。至於他先稱吃醉蝦、後稱吃麻油雞，說法不一，但檢察官在執行處罰時應該確定上次的酒駕判決，是認定董男是吃了摻米酒的菜餚為基礎。

    裁定引用台灣高等檢察署2013年研議的酒駕發監標準，原則上5年內3犯不准罰金或社勞，但單純食用含酒精食物且吐氣酒精濃度低於每公升0.55毫克等情形，可以例外斟酌。法院認董男符合例外要件，所以刑事訴訟法撤銷檢方指揮，交由檢察官再想其他處罰的方式，同時提醒董男，之後酒測再超標，將難再獲相同處理。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

