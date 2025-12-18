太子集團名下34輛豪車 北檢將進行變價拍賣

承辦檢察官為保全太子集團在台洗錢的不法資產，經向台北地院聲請扣押各式名車獲准，未來將規劃變價拍賣。（資料照）

台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團利用在台公司洗錢案，積極查扣犯罪所得，其中已查扣的34輛豪車，除了已過戶到車商的3輛豪車，車商認為已完成交易，主張車子為「自己所有」不同意變價之外，其餘的大部分車輛，在徵詢車主同意後，將囑託行政執行署進行變價拍賣，成為近年最受矚目的拍賣之一。

專案小組查出太子集團利用在台公司，斥資40多億元購入11戶台北市「和平大苑」豪宅、48個車位，及布加迪、勞斯萊斯、法拉利等名車，並在台北101大樓租辦公室發展「瓦力」線上博弈。

檢方自11月初接連發動4波行動，聲押禁見台籍核心幹部辜淑雯、王昱棠、陳志左右手李添在台特助李守禮、幹部邱子恩、集團旗下尼爾創新負責人林揚茂、財務主管鄭巧枚、天旭公司財務主管陳麗珊，以及幫集團管理遊艇的香港博高公司在台帳房、博高在台設立的玄古管理顧問公司現任負責人王俊國共8人獲准。

檢方並聲請扣押集團購入、價值38億元的和平大苑豪宅11戶、車位48個，另外還聲請扣押價值4.7億元勞斯萊斯、法拉利、藍寶堅尼、麥拉倫、布加迪、保時捷等各式名車、銀行帳戶60個，合計扣押物價值高達45億2766萬餘元；檢方認為，這些查扣的豪車為集團犯罪所得，由於這些豪車保存不易，為了避免因時間久置，致價值減損，積極規劃變價拍賣。

