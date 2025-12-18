絲瓜被農友移植全枯萎 男子火大持水果刀砍死78歲翁

文化一路二段巷弄內的菜園發生殺人案。（記者徐聖倫翻攝）

59歲葉姓男子今上午在新北市林口某菜園因故與78歲陳姓老翁起口角，葉男一怒之下拿出預藏的水果刀攻擊陳翁，導致陳翁左手、背部、胸口共4處刀傷，其中胸口2刀穿刺傷直中要害，陳翁送醫急救近4小時後不治。警方後續在新莊區某工地將葉男逮捕，葉男已被帶回派出所偵詢，將朝殺人罪嫌送辦。

據悉，葉、陳2人與地主協調，在林口區文化一路二段100巷內一塊菜園一起種地。近期陳翁為自己種地方便，將葉男種植的絲瓜往旁邊移植，但不料被移植的蔬菜全數枯萎，引起葉男不滿。

請繼續往下閱讀...

今上午7時許，葉男與陳翁為移植問題發生嚴重口角，葉男氣不過，拿出預藏的水果刀攻擊陳翁，陳翁閃躲造成左手臂、後背有長長刀傷，隨後葉男又持刀刺進陳翁左胸2刀，犯案後他便不管不顧，開車至新莊的工地上班。

警方、消防獲報趕抵，先是發現左手、後背的刀傷，送上救護車後又看見胸口穿刺傷，趕緊進行急救。本來陳翁還有意識，但抵達醫院後傷況急轉直下，經過一番救治仍未果，今上午11時許宣告不治。

警方循監視器到新莊順利將葉男逮捕，並前往葉男家中取兇刀。警方調查，葉男有傷害、家暴等前科，他初步承認犯案，稱習慣帶水果刀在身上，並非預謀，目前仍在偵詢中，將朝殺人罪嫌偵辦。

殺人的葉姓男子遭警方逮捕。（記者徐聖倫翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法