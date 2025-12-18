不到3週第3起！馬崙山又見登山客遭虎頭蜂螫咬 消防急救援

搜救人員已接觸到2名被蜂螫傷的山友，提供檢傷包紮，並協助下山。（民眾提供）

台中市和平區谷關七雄的馬崙山今天傳出有1男1女兩名山友遭虎頭蜂螫咬，據了解，因2人被蜂螫了10餘處，無法自行下山，打119求援，台中市消防局獲報後立即派出4車8人前往救援，目前已接觸到傷者，並將女山友揹下山途中；根據統計，從上月30日至今，共發生3起山友遭虎頭蜂螫傷事件，共造成11人受傷，林業自然保育署台中分署麗陽站也張貼告示，提醒山友注意。

今天上午10時33分，台中市消防局接獲報案指稱，在馬崙山步道約4K處，有1男1女被虎頭蜂螫咬，因多處受傷無法下山請求協助，勤指中心立即派出谷關及和平分隊人員共8人前往，由小隊長陳彥良帶隊前往救援，消防人員目前已接觸到傷者，並協助下山中。

今年11月30日，8人到馬崙山登山6人被虎頭蜂螫傷；12月13日4人登馬崙山步道，結果下山時也有3人遭虎頭蜂螫咬傷，連同今天共發生3起蜂螫事件 ，造成11人受傷。

林業及自然保育署台中分署麗陽工作站，日前也張貼告示呼籲山友經過該處勿驚擾或拍打虎頭蜂，由於冬季是虎頭蜂出沒季節，呼籲山友進入山區勿穿著太鮮豔的服裝或擦香水，以免吸引蜂類襲擊。

