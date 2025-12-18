跨國運毒集團遭瓦解 基檢啟動台美司法互助起訴7人

基隆地檢署8月瓦解程姓男子為首的跨國運毒集團，今天偵結將程男等7人依涉犯毒品犯罪防制條例運輸第二級毒品罪起訴，並移審基隆地院審理。（記者林嘉東攝）

基隆市程姓男子為首的跨國運毒集團，透過臉書、IG等網路社群平台，招募俗稱「小鳥」的運毒人員，夾帶近26公斤安非他命闖關時，被美國警方查獲。基隆地檢署獲報，啟動台美司法互助機制，8月逮到程男與6名「小鳥」，瓦解該跨國運毒集團後，今天（18日）偵結將程男等7人依涉犯毒品犯罪防制條例運輸第二級毒品罪起訴，並將在押的程等7人移審基隆地院審理。

檢警調查，30多歲在網路賣名錶的程姓男子，去年7月間透過臉書、IG張貼「高額酬勞、免費食宿、免費機票」等誘因，招募國人先搭機前往美國洛杉磯、拉斯維加斯等地，將安非他命以人蔘粉、藍莓粉作為外包裝掩飾，夾藏於行李箱內，搭機運毒至他國；未料，程男招募的2組「小鳥」各攜帶近13公斤安非他命從美國闖關前往澳洲時，分別於去年9月與10月在美國洛杉磯機場與美國舊金山機場被美國警方查獲。

基隆地檢署獲報後，啟動台美司法互助機制，取得美方提供該運毒集團幕後首腦、運毒網路，與美方查扣安非他命毒品成分後，今年8月指揮刑事警察局國際刑警科、基隆市警局刑大、台中市警局刑大、霧峰分局、烏日分局、嘉義市警局刑大、桃園市警局大園分局等單位拘提程男與陳男等「小鳥」共7人；經複訊後，向法院聲請羈押禁見程等7人。

檢警查出，程男以運送安非他命毒品每人可獲8到10萬元報酬，利誘陳姓、蔡姓、黃姓等7人，以2人一組搭機飛往美國替他運毒。檢方在程男等7人羈押屆滿前，涉犯毒品危害防制條例運輸第二級毒品罪起訴。

