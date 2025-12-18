AI影片造假！網傳「長輩每月可領8千元補助」社會局：別誤信假訊息

影音平台近日出現多支AI生成的不實資訊，新北市社會局呼籲應透過區公所或社會局洽詢各項補助申請。（新北市社會局提供）

「65歲以上的老人每個月能領8千元？」新北市社會局及各區公所近期陸續接獲民眾來電，詢問「老人每月可領8千多元補助」申請方式，經社會局查證發現，影音平台上出現多支AI生成影片，錯誤宣稱「每位長者都可申請中低收入老人生活津貼」。社會局強調，中低收入老人生活津貼並非普發福利，而是為保障經濟弱勢長者所設，相關不實影片已通報平台下架，呼籲民眾誤信假訊息，甚至轉傳。

新北市1名陳姓老翁日前致電社會局詢問，他看到影片宣稱長輩可申請每個月8千元補助，經社會局說明後，他才恍然大悟，原來影片是 AI 生成的不實訊息。社會局說明，這些散布不實影片的影音平台以YouTube為大宗，其他則是在LINE群組轉傳的影片。

社會局強調，戶籍設於新北市、年滿65歲以上，且每年於國內居住超過183日的長者，須符合一定經濟條件，經審核通過後，方可申請中低收入老人生活津貼。相關經濟條件包括全家人口（申請人、配偶及一親等直系血親）平均所得，不得超過台灣平均每人每月消費支出1.5倍（現為3萬8589元）；動產如存款、股票等，不得超過250萬元（每增加1人增加25萬元）；不動產價值不得超過675萬元。

社會局指出，衛生福利部依據《老人福利法》訂定「中低收入老人生活津貼發給辦法」，由戶籍所在地區公所受理及審核，符合低收入戶、中低收入戶或未達最低生活費1.5倍者，每人每月發8329元；達最低生活費1.5倍、未達2.5倍，且未超過台灣平均每人每月消費支出1.5倍者，每人每月發4164元。截至今年11月，新北市領有中低收入老人生活津貼者約2.8萬人，累計核發金額已逾22.3億元。

社會局提醒，民眾觀看網路影片務必查證內容來源，申請各項福利補助，應透過區公所或社會局等正式管道洽詢，切勿相信「代辦補助」或來路不明的資訊。若發現影片人物表情不自然、語句出現不合邏輯的停頓，或語調缺乏真實情感，皆可能是 AI 生成，務必提高警覺。

新北市社會局社福中心日前攜手警方到獨居長輩家中，宣導防詐。（新北市社會局提供）

