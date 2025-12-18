19歲年輕人開車釀禍 馬公年近80女騎士慘死

機車受到重創，女騎士則在旁一動也不動。（馬公警分局提供）

澎湖連續2天重大車禍，導致2名女騎士慘死，涉嫌肇事騎車駕駛都是年僅95年次的年輕人，

恐怖巧合讓人驚悚不已。馬公市光復路今（18）日上午車禍，導致近80歲女騎士當場失去生命跡象，緊急送醫後仍告不治身亡，警方調查車禍原因，釐清雙方責任歸屬。

請繼續往下閱讀...

馬公警分局調查指出，今日上午9時22分馬公市光復路186號旁道路旁，蔡姓男子（95年次、住高雄市）駕駛自用小客車，沿光復路由南往北方向（往西衛方向）行駛，在光復路186號前，擦撞前方駕駛普重機車沿同方向直行民眾吳陳姓女子（34年次、住澎湖縣）發生碰撞，再碰撞3輛披薩店停放於路邊外送機車。

吳女倒地後一動不動，現場血跡斑斑，澎湖縣政府消防局接獲民眾報案後，立即派遣馬公93車1車2人前往現場救護，勤務人員到達現場回報，現場係自小客車與機車發生車禍，女姓騎士俯臥路中，傷患意識不清、呈現OHCA狀態、頭部外傷，救護人員給予CPR、AED、LUCAS等處置後，送往部立澎湖醫院急救。

其中吳陳女因傷重，延至上午10時11分宣告不治身亡，自小客車駕駛蔡男經現場呼氣酒精濃度測試為0.00MG/L；吳陳女經醫院告知急救無效，無法抽血檢測，至於蔡男是否涉嫌毒駕肇事？則由警方調查釐清中。

相關新聞請見：

馬公203縣道安宅段車禍 機車自小客碰撞女騎士不治

馬公市光復路車禍年近80女騎士身亡，涉嫌肇事小客車駕駛年僅19歲。（馬公警分局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法