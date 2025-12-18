為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    19歲年輕人開車釀禍 馬公年近80女騎士慘死

    2025/12/18 13:31 記者劉禹慶／澎湖報導
    機車受到重創，女騎士則在旁一動也不動。（馬公警分局提供）

    機車受到重創，女騎士則在旁一動也不動。（馬公警分局提供）

    澎湖連續2天重大車禍，導致2名女騎士慘死，涉嫌肇事騎車駕駛都是年僅95年次的年輕人，

    恐怖巧合讓人驚悚不已。馬公市光復路今（18）日上午車禍，導致近80歲女騎士當場失去生命跡象，緊急送醫後仍告不治身亡，警方調查車禍原因，釐清雙方責任歸屬。

    馬公警分局調查指出，今日上午9時22分馬公市光復路186號旁道路旁，蔡姓男子（95年次、住高雄市）駕駛自用小客車，沿光復路由南往北方向（往西衛方向）行駛，在光復路186號前，擦撞前方駕駛普重機車沿同方向直行民眾吳陳姓女子（34年次、住澎湖縣）發生碰撞，再碰撞3輛披薩店停放於路邊外送機車。

    吳女倒地後一動不動，現場血跡斑斑，澎湖縣政府消防局接獲民眾報案後，立即派遣馬公93車1車2人前往現場救護，勤務人員到達現場回報，現場係自小客車與機車發生車禍，女姓騎士俯臥路中，傷患意識不清、呈現OHCA狀態、頭部外傷，救護人員給予CPR、AED、LUCAS等處置後，送往部立澎湖醫院急救。

    其中吳陳女因傷重，延至上午10時11分宣告不治身亡，自小客車駕駛蔡男經現場呼氣酒精濃度測試為0.00MG/L；吳陳女經醫院告知急救無效，無法抽血檢測，至於蔡男是否涉嫌毒駕肇事？則由警方調查釐清中。

    相關新聞請見：

    馬公203縣道安宅段車禍 機車自小客碰撞女騎士不治

    馬公市光復路車禍年近80女騎士身亡，涉嫌肇事小客車駕駛年僅19歲。（馬公警分局提供）

    馬公市光復路車禍年近80女騎士身亡，涉嫌肇事小客車駕駛年僅19歲。（馬公警分局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播