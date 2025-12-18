為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    林志玲與林志穎代言難救！艾康明生技8人起訴 董座與副董互控未落幕

    2025/12/18 13:19 記者許國楨／台中報導
    艾康明董座林志明今年10月中旬曾親上火線說明。（資料照，記者蘇金鳳攝）

    艾康明生技集團的「科技燕窩」由知名藝人林志穎、林志玲代言，近月卻爆發董事長林志明與副董事長林岳陞互控恐嚇等情事，目前仍由檢方分案偵辦，內部爭議落幕前，台中地檢署已先就涉嫌掏空資產、逃漏稅捐等部分偵結，依法起訴林志明等8人，並查扣逾2億元資產。

    艾康明生醫科技公司副董事長林岳陞今年10月中旬就曾召開記者會，指控董事長林志明涉嫌掏空艾康明6億元，且另有6億資金流向不明，林志明隔天也召開記者會，指控林岳陞等8人於今年8月21日晚上7時許，設局以討論帳務為名，行強制及恐嚇取財之實。

    林志明表示，對方以檢舉逃漏稅、要讓公司經營不下去，還威脅他及家人生命身體安全等3大面向對他施壓，時間長達7小時，他迫於無奈只得簽署合約並開立本票金額達6.2億，也支付第一期3億元款項，並指全案已進入司法程序，請司法機關加快偵辦腳步。

    對此，林岳陞痛批林志明混淆視聽，強調林志明金融犯罪是事實，8月21日當天4位律師在場，怎會是恐嚇？會針對林志明所發布的不實言論提告，但在內部爭議尚未落幕前，台中地檢署已於上月18日兵分15路到艾康明集團等關係企業營運處所及林志明等人住居所搜索。

    檢方訊後諭令林以1200萬元具保候傳、副董林岳陞50萬元，其餘人則分別以150萬元至5萬元不等金額具保候傳，同時向台中地院聲請查扣林等人名下金融帳戶、不動產等價值2億108萬餘元財產獲准，至於有關林志明、林岳陞互告恐嚇、限制自由、違反公司法等部分，檢方另分案偵辦中。

