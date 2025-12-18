注射生理食鹽水誆癌末婦免疫療法詐150萬 名醫李光輝判刑1年半須入獄

知名精神科名醫李光輝謊稱可以合法幫大腸癌四期的女病患提供免疫療法治療癌症，收費150萬元，實際上僅注射生理食鹽水詐財，女病患住院2個月後不治，桃園地院依詐欺取財罪判李2年徒刑，全案上訴，高等法院改判李1年6月徒刑，犯罪所得150萬元追繳沒收，全案定讞，李將入獄執行。（資料照）

知名的精神科名醫李光輝，謊稱可以合法幫大腸癌四期的女病患提供免疫療法治療癌症，收費150萬元，實際上僅注射生理食鹽水詐財，女病患住院2個月後不治身亡，桃園地院依詐欺取財罪判李2年徒刑，全案上訴，高等法院改判李1年6月徒刑，犯罪所得150萬元追繳沒收，全案定讞，李將入獄執行。

判決指出，現年62歲的李光輝擔任智慧生醫等生技公司負責人，2019年4月，罹患大腸癌四期的陳姓婦人找上李光輝求醫，李光輝明知自己並非具有腫瘤或免疫專科醫師，仍謊稱可以提供免疫療法（NK療法），治療其癌症。

請繼續往下閱讀...

據指出，由於衛福部對免疫療法此高度管制，須符合《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》規定，經核准、登記，之後再透過《人體試驗管理辦法》進行實驗治療，目前法令均尚未完善，不容易上路，但李光輝仍誆稱可以提供此類治療，雙方約定診療費450萬元。

陳婦同年7月4日先匯款150萬元給李光輝，李同年7月27日、8月3日，兩度指使身分不明的護理師，進入陳婦在三總的病房內佯裝替她施以免疫療法，實際上卻僅注射生理食鹽水，結果陳婦在2周後，因大腸癌合併肝臟及腹腔轉移過世，家屬發覺受騙提告。桃園地檢署偵查後，依照詐欺取財罪嫌起訴李。

桃園地院審理時，李光輝否認犯行，主張證人證詞無證據能力，但桃園地院不採信，認定李趁陳婦罹患大腸癌第4期生命垂危、徬徨無措之際施以詐騙，且詐騙金額高達150萬元，且否認犯行，將他判刑2年。

全案上訴，高等法院17日改判1年6月，並追繳沒收150萬元，全案定讞。#

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法