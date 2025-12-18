為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    遏阻高風險不動產詐欺案發生 新北地政、警察、社會局推合作關懷計劃

    2025/12/18 12:28 記者黃子暘／新北報導
    新北市府地政局、警察局與社會局今（18）日舉辦「新北警政×地政×社會 守護家園─不動產預警、關懷、阻詐記者會」，地政局長汪禮國說，3局整合資源，共同推動「新北市不動產防詐關懷提問合作執行計畫」。（新北市地政局提供）

    不動產詐欺讓受害者損失慘重，新北市府地政局、警察局與社會局今（18）日舉辦「新北警政×地政×社會 守護家園─不動產預警、關懷、阻詐記者會」，地政局長汪禮國說，3局整合資源，共同推動「新北市不動產防詐關懷提問合作執行計畫」，針對高風險不動產案件建立不動產預警關懷網，由地政端即時通報警政、社政介入。

    汪禮國說，詐騙集團常以假投資利誘、假檢警威嚇或情感操控為手段，透過不同的詐騙劇本搭配，誘騙民眾辦理不動產抵押或移轉，更是鎖定獨居長者為目標，為落實不動產防詐、提升阻斷詐騙流程的效力，3局強化即時資訊串接、結合跨專業人員同步關懷，針對「私人抵押權設定」或「獨居長者不動產異動」等高風險案件加強關注，如第一線地所人員發現疑似遭詐徵兆，就會立即啟動警政通報，再視個案情形請社會局介入，進行列管預防或提供社福資源支持，從源頭解決民眾的脆弱處境。

    地政局補充，為使有受騙可能的民眾在接受關懷後，有充分緩衝時間了解自身受騙風險、理解私人不動產抵押權設定登記後的法律效力，地政局延長私人不動產抵押權設定登記案的處理期限，避免民眾因一時倉促做出難以挽回的決定。

    汪禮國提醒，面對投資、借貸或涉及不動產相關異動時，請民眾務必提高警覺，牢記防詐三招「不輕信、速報警、即時通」，也可申辦「地籍異動即時通」服務，第一時間掌握名下不動產異動情形，減少遭詐風險。

