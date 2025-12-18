招魂連擲多次笑杯才得聖筊 遭酒駕奪命清潔員父母哽咽盼還公道

女清潔員的妹妹與男友，今天都前往現場招魂。（記者王捷攝）

鄭傳吉酒駕撞死陳姓清潔員，家屬今上午辦招魂，連擲多次笑杯後才得聖筊，父母哽咽稱，女兒的幸福才剛開始，盼司法與政府還女兒公道。

今天上午招魂，一開始由陳女的男友擲筊，多次擲出笑杯，後來換成陳女的妹妹哽咽喊「姐姐快回來」，現場親友心情更沉重，直到最後才出現聖筊。家屬說，女兒因酒駕喪命，家人處理後事情緒很難平復，不知道還能說什麼，希望透過司法程序把責任釐清，也盼政府、司法能還女兒公道，別讓類似悲劇再發生。

陳女父母受訪時提到，女兒大體破碎花15小時才修復，每次想到女兒的遭遇就心痛。他們說，女兒跟男友平日努力工作，他們兩人交往3個月，平常兩人都打兩份工，原本規劃的生活被一場車禍打斷，留下的只有無法弭平的傷口。

陳女父母也談到女兒的男友，表示那個男孩真的很愛她，得知噩耗後哭得比兩人還傷心，整個人幾乎崩潰。父母說，女兒的幸福才剛開始，卻在一瞬間被奪走，想質問鄭傳吉為什麼要奪走女兒的幸福。

大樓的管理員說，他那天出門倒垃圾，才剛把垃圾倒進車裡，一轉頭就發現鄭傳吉撞上女清潔員，場景到現在都很難忘記，撞擊聲跟炸彈一樣，希望政府能再對酒駕罰重一點，最好能鞭刑，才會讓習慣酒駕的人畏懼。

