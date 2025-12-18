洩急救訊息助葬儀社搶生意 新北10消防員集體收賄起訴

新北市消防局傳出10名消防人員涉嫌收受殯葬業者賄賂，洩露緊急救護或死亡案件訊息，助業者搶生意；圖為消防局外觀。（資料照，記者吳仁捷攝）

新北市政府消防局10名消防員涉勾結「萬叡」、「仁祥」、「鉅陽」3家殯葬業者，洩漏值班時得知緊急救護或死亡案件訊息，助業者搶先到場接洽處理殯葬生意獲利再論件收賄，共收賄達127萬9千元；新北地檢署今依刑法洩密、違反「貪污治罪條例」行、收賄等罪嫌起訴10名消防員及3家業者負責人等共14人。

涉案的消防員都分別於消防局勤務指揮中心、第二大隊及第二大隊下的泰山分隊、五工分隊、新莊分隊、更寮分隊、頭前分隊等，犯案時間從2021年8月起至2024年1月為止。

檢方統計，部分消防員是加入業者成立的LINE「叮叮噹」、「寶寶姐」、「熊寶貝」、「跑跑追」、「瘋狂一家族」等群組，或TELEGRAM通訊軟體、以GOOGLE表單填寫地點傳送等方式，洩漏值班時經由救護派遣系統、救護平板獲知民眾緊急救護、死亡等應派遣救護地點等應秘密事項，助業者得先於其他殯葬業者到場，優先獲取接洽處理殯葬生意利益；若業者藉由通報緊急救護、亡者訊息，成功獲接案件，與消防員論件計酬，每案從最低2000元起算，最高1萬5000元。

檢方調查，10人中大多最少者也洩漏2件秘密並收取1萬元報酬，也有人「平均每月成功2件」，收賄12萬元或15萬餘元，更有人跟不同業者合作洩密收更多；這10人中收最多者為勤指中心的蔡姓消防員，他跟鉅陽合作洩密收賄69萬5千元。

本案是檢察官徐世淵指揮廉政署於去年1月及8月發動2波行動偵破，分別依違背職務收受賄賂罪、洩密等罪嫌起訴，10名消防員，在偵查中自白，且已自動繳交犯罪所得全部財物，請依貪污治罪條例規定減輕其刑，且其中有5人也因洩秘密所得財物在5萬元以下，亦請法院依貪污規定，減輕其刑。

