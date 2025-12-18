為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    高雄婦人騎車載兒慘遭77歲老婦逆向駕車撞飛 媽媽不幸身亡

    2025/12/18 12:12 記者黃良傑／高雄報導
    77歲婦駕駛轎車逆向撞機車，女騎士慘被撞飛昏迷。（民眾提供）

    高雄市三民區中華三路、建國三路口，今（18）日上午9時44分許發生1輛自小客車逆向追撞機車後，再衝撞另一輛汽車，造成丁姓女機車騎士當場OHCA，送醫急救後不幸死亡，坐在後座的丁女兒子也受傷送醫；警方初判小客車駕駛潘婦（77歲）逆向駕車，酒測值0，詳細肇事責任仍需進一步鑑定分析。

    三民第一分局指出，12月18日9時44分許接獲報案，稱三民區建國三路發生車禍，轄區三民所立即趕往現場查處、協助管制疏導交通，並通報交通分隊到場測繪。

    經了解，潘婦（77歲）駕駛轎車沿建國三路東向西行駛，丁女（53歲）騎機車搭載兒子黃男（20歲），沿建國三路西向東行駛，雙方行經至案發地時，潘婦疑不明原因行駛至對向車道，與丁女發生碰撞，並波及停放於路邊停車格內的轎車。

    丁女遭撞並夾在2轎車間，意識不清，送往高醫急救後不幸死亡，兒子黃男意識清楚，送往高醫包紮救治；潘姓老婦的酒測值為0，初步肇因研判為潘女未依規定駛入來車道，詳細肇事責任仍需進一步鑑定分析。

    警方呼籲，行車時務必依標誌、標線及號誌指示行駛，切勿任意跨越車道或逆向行駛，以確保自身及用路人行車安全。

    77歲婦駕駛轎車逆向撞機車，女騎士慘被撞飛昏迷，肇因待查。（民眾提供）

