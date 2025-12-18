懲戒法院前院長李伯道不服被司法院認定性騷 打行政訴訟吞敗

懲戒法院前院長李伯道。（資料照）

懲戒法院前院長李伯道被控性騷擾女部屬，司法院性騷擾申訴處理評議委員會（申評會）2023年7月決議李伯道構成性騷擾，移請法官評鑑委員會評鑑；李伯道不服，打行政訴訟請求撤銷決議，台北高等行政法院今天判決，駁回李伯道之訴。可上訴。

李伯道原訂2023年7月屆齡退休，但屆退前被指控4度熊抱女部屬，同年5月間李以健康因素請辭獲准，被害人於李伯道6月21日搬離宿舍後，正式向司法院性評會提出性騷擾申訴，申評會組成專案小組調查，訪談李伯道、被害人並調查證據後，同年7月提出調查報告，7月24日申評會全部委員11人皆出席評議，決議成立性騷擾，移送法評會評鑑。

李伯道不服，當日聲明對決議表示遺憾，主張在調查過程中，他多次請求調查對他有利的證據卻遭漠視，質疑申評會遭架空、配合媒體捕風捉影，對他和家人抹黑報復，要循法律途經救濟到底，捍衛聲譽，提出申復遭駁後，提起行政訴訟。

案經北高行合議庭審理今日宣判，認為李伯道訴求無理由，判他敗訴，可上訴。判決理由尚未公布。

李伯道於院長任內涉嫌性騷擾、霸凌女部屬，監察院於2023年3月就性騷擾案通過彈劾，移送懲戒法院審理；2025年5月19日監院再認定他霸凌2名女部屬，包括女法官和女工友，再次通過彈劾，仍移送懲戒法院審理。懲戒法院併案審理中。

