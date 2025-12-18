為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    花蓮「火爆男」糾眾打死情敵胞兄 判刑19年8月定讞

    2025/12/18 11:19 記者張文川／台北報導
    花蓮縣壽豐鄉碧蓮寺前年發生聚眾毆打被害人致死命案，主謀高男判處19年8月徒刑定讞。（資料照）

    花蓮縣壽豐鄉碧蓮寺前年發生聚眾毆打被害人致死命案，主謀高男判處19年8月徒刑定讞。（資料照）

    花蓮男子高俊明因懷疑女友另結新歡，想約蔡姓情敵出來談判但聯繫不上，改約蔡男的哥哥出面「處理」，高男夥同友人曾逸安、潘姓等9名少年將蔡男胞兄圍毆致死。花蓮地院國民法官庭依與少年共犯傷害致死、加重妨害自由罪，將高男判處19年8月徒刑，曾男判刑8年6月，二審花蓮高分院維持原判，最高法院亦駁回二人上訴，全案定讞。

    判決指出，高男因感情糾紛等問題，欲約蔡男出來談判，2023年7月21日晚間10時許，利用IG「58群組」呼叫曾男及9名少年前往壽豐鄉碧蓮寺西側廣場，但聯絡不到蔡男，遂改找蔡男的哥哥前來。

    22日凌晨0時許，蔡兄一到場就馬上被眾人圍住、噴灑辣椒水限制行動，逼他打電話聯繫其弟，蔡男仍不願前往，高男暴怒，指揮眾人用手指虎等武器毆打被害人5分多鐘，高男也有動手。

    蔡兄掙扎要爬起來，高男持開山刀威脅，眾人對他又是一陣拳打腳踢，高男半途跑去清洗沾了鮮血的手，再折返撿起木頭繼續毆打，打到蔡兄滿頭鮮血才停手。

    高男叫朋友打電話轉告蔡男「自己幫哥哥叫救護車」，被害人父母得知後馬上趕到現場，眾人一哄而散，蔡兄送醫急救2天後，終因顱內出血、嚴重腦損傷，宣告不治。

    這是花蓮地方法院首件國民法官庭審理案件，判決認定高男雖有感情糾紛，但與死者無關，雙方素無恩怨，竟聚眾毆打出氣致重傷死亡，案發後還試圖串證、找人頂替，依與未成年人共犯加重妨害自由罪、傷害致死罪，判處19年8月徒刑；曾男聽從高男指示前往，犯後也試圖找少年頂罪，考量他後來有配合調查，從輕量處8年6月徒刑。

    二審花蓮高分院、三審最高法院皆維持原判，駁回被告上訴，全案定讞。9名少年由花蓮少年家事法庭另行裁處。

