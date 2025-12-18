為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    性侵2女兒判12年！ 獸父竟喊「情堪憫恕」求減刑 二審駁回上訴

    2025/12/18 11:28 記者許國楨／台中報導
    台中高分院駁回獸父求減刑上訴。（資料照）

    台中一名男子因性侵兩名未滿14歲女兒，一審判處有期徒刑12年，該名男子不服刑度提起上訴，主張已坦承犯行、犯後態度尚可，並援引《刑法》第59條「情堪憫恕」規定，請求酌情減輕刑責，但台中高分院審理後認定，原判量刑並無不當，裁定駁回上訴。

    台中高分院指出，被告身為父親，理應善盡照顧與保護子女的責任，卻嚴重違背親職義務與基本倫理，其行為對未成年被害人造成長期且深遠的身心影響，侵害程度甚鉅，客觀上難認屬情節輕微或偶發行為。

    是否適用「情堪憫恕」減刑，須綜合考量犯罪動機、行為方式、被害人年齡、受害程度，以及是否取得被害人諒解等多項因素，並非僅以被告坦承犯行或表達悔意，即可當然適用，合議庭認為，本案犯罪性質重大，已逾一般社會可容忍範圍。

    此外，審酌被害人於審理過程中的陳述，認為其所受影響不容忽視，且被告未能取得被害人諒解或完成和解，顯示犯罪造成的傷害尚未獲得修復，亦不具備減輕刑責的客觀基礎。

    高分院認定，一審所判處的12年徒刑，已充分斟酌被告犯罪情節、被害人權益保障及刑罰的教育與防衛功能，量刑符合比例原則，被告上訴主張並無理由，依法予以駁回。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

