情侶倒新店陽光橋下留高粱酒瓶男不治、女昏迷 不排除飲酒加失溫

警方到場勘驗時，發現留有高粱酒瓶，但未發現有打鬥跡象，已排除有外力介入。（記者陸運鋒翻攝）

新北市新店陽光運動公園前天（16日）發生一起命案，卞姓男子與詹姓女友被發現倒在陽光橋下動也不動，警消獲報趕抵，將2人送往醫院救治，卞男搶救後宣告不治，詹女則昏迷仍在加護病房治療，經警方勘驗後，現場留有高粱酒瓶，未發現有外力介入，不排除卞男是天冷加上飲酒猝死，但詳細死因待解剖釐清。

新店警分局調查，65歲卞男與45歲詹女同為保全業，已交往10多年，2人在前天上午7時許，側躺在新店陽光橋下運動公園一處階梯，而公園林姓管理員巡邏發現後，隨即通報救護車前來。

據知，救護人員趕抵後，發現卞男已經失去呼吸心跳、詹女昏迷不醒，隨即將2人分別送往新店慈濟及新店耕莘醫院救治，卞男經急救後無力回天，詹女則有酒精及微量鎮定劑反應，已轉往加護病房治療。

警方鑑識人員勘驗現場後，發現地上留有一瓶高粱酒瓶，但並未有打鬥跡象，也沒有留下遺書，已排除有他殺之嫌，而2人家屬則向警方說，2人近日沒有異狀，也沒有輕生念頭。

檢警昨相驗卞男遺體後，不排除是喝醉酒導致失溫猝死，但是否有其他原因，將待詹女清醒後詢問了解，並由法醫擇期解剖，進一步釐清死因。

2人當時側躺在新店陽光橋下階梯上。（記者陸運鋒翻攝）

