宜蘭驚傳社工詐欺社工，社會處證實2人受害。（資料照）

宜蘭有1名資深李姓社工離職後，以投資房產、開設租賃車行為由，邀前同事、服務個案投資，保證「穩賺不賠」，未料僅替他們支付不到3期貸款後就延遲還款，導致有人背負百萬債務，初估8人受害，損失千萬元。宜蘭縣政府社會處證實，經調查，縣府有2名社工受害，今年8月協助以背信、詐欺提告。

年約40多歲李姓社工，是宜蘭在地人，社工系畢業但高考未取得社工師資格，曾任職於縣府社會處、家扶基金會及世界展望會等機構，約2年離開社工界，到外縣市開設租賃車公司，但仍與前同事、服務個案保持聯繫。

請繼續往下閱讀...

受害社工爆料，李男自2023年起詢問多名前同事，要同事向信貸借錢給他購買房地產，藉此賺取價差，每年會給2萬4千元分紅，或買車當租賃車，幫忙繳貸款，每台車給5千至1萬元不等回饋，車子租出去，每半年會再給6千元。

受害社工指出，李男繳沒幾期就沒繳，聯繫也遲遲推託，最後把車子亂丟路邊，牽回來時已傷痕累累，根本求助無門，自己是用信貸借錢，背負百萬元，現在實在無力償還。

由於李男遲遲不出面還錢，受害者互相聯繫後，發現多達8人受害，還包括李男以前服務個案，每人約背負150萬元不等債務，初估加總財損1000多萬元。

李男前同事透露，李男工作認真，深獲主管及個案認同，但他比較會講話，加上出入開名車，所以很多人可能會誤信他的話術投資，自己也有被邀約，但「天下沒有白吃的午餐」婉拒，果真現在遭爆料出事。

宜蘭縣府社會處表示，李男是社工非社工師，2021年9月至2023年6月曾在縣府服務，任職時間1年10月，遺憾曾經助人者變成詐欺者，經調查府內有2名社工受害，8月已協助向警方報案，提告背信與詐欺，目前全案進入司法程序，靜待調查，損失金額受害社工不願透露。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法