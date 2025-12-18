為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    夫酒駕載妻就醫怒持球棒大鬧醫院 雙重離譜行徑竟獲緩刑

    2025/12/18 10:58 記者李立法／屏東報導
    蔡男酒醉駕車載妻就醫，因不耐久候怒持球棒大鬧醫院，離譜行徑獲得屏東地院給予緩刑機會。（記者李立法攝）

    蔡姓男子酒後駕車載妻子到骨科醫院看診，因不耐久候，蔡男竟爆怒操球棒在診間叫囂並敲打診療床，嚇壞醫院病患及醫護人員，警方到場控制場面後，測出蔡男酒測值高達0.65毫克，依公共危險及違反醫療法送辦，屏東地院則以蔡男犯後具悔意且未造成人員傷亡等理由，給予緩刑；這起佛心判決在基層員警間引發議論。

    蔡姓男子今年6月間駕車載妻子前往骨科醫院看診，因為不耐久候，蔡男竟爆怒，從車內操出球棒衝進診間向醫護人員理論，並持球棒敲打診療床，火爆行徑嚇壞醫護人員及其他病患，警方獲報後隨即到場控制場面，聞出蔡男身上渾身酒味，隨即進行酒測，酒測值高達0.65毫克，不僅酒醉駕車還大鬧醫院，蔡男被送辦後，檢方認為蔡男酒駕又以強暴行為妨害醫事人員執行醫療業務，犯意各別，建請法院分論併罰。

    屏東地院審理後，法官認為蔡男沒有前科，犯後具悔意，且酒駕及違反醫療法的行為雖有不該，但並未造成人員傷亡，各處4個月及3個月徒刑，合併應執行6個月徒刑，得易科罰金，緩刑2年，須提供80小時義務勞務，並參加法治教育2場次。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

