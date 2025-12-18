為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    遭酒駕奪命女清潔員遺體破碎 葬儀社動員5修復師15小時接力縫補

    2025/12/18 10:48 記者王捷／台南報導
    鄭傳吉酒駕撞死陳姓清潔員，葬儀社動員5名修復師耗費15小時修補遺體，並依生前妝容照片還原樣貌供家屬告別。（資料照）

    鄭傳吉酒駕撞死陳姓清潔員，葬儀社動員5名修復師耗費15小時修補遺體，並依生前妝容照片還原樣貌供家屬告別。（資料照）

    陳姓女清潔員遭鄭傳吉酒駕撞死，葬儀社耗時15小時、動員5名修復師修補下半身破碎遺體，並向家屬索取生前照片，盼盡量還原她平常的樣貌。

    家屬在事故後委託葬儀社協助整理遺體與修復。葬儀社指出，遺體下半身破碎程度高，大家修復時情緒低落，最困難的是將破碎的骨頭沾黏在一起，程序需在尊重逝者、維持完整度的前提下逐步進行，時間與人力都比一般案件更吃重，也需要額外支援人力配合整體整理。

    張姓老闆說，這次修復前後共花15小時，現場由5名修復師一起作業，另有其他人力支援，才得以把修復流程完成。他表示，修復工作不只要處理明顯破損，還要兼顧整體外觀的協調度，讓告別時的樣貌更接近生前。

    張姓老闆也提到，他向家屬要了陳女生前的照片，包含她平常喜歡化什麼妝、想呈現的氣質與風格，作為修復與整體整理的參考。他說，照片能協助掌握五官比例與個人特徵，避免整理後失去原本的神韻，會依家屬意見調整細節。

    張姓老闆強調，遺體修復與整理的目標是在不逾越尊嚴與家屬意願的前提下，讓家屬能以較完整的方式完成最後的告別，後續仍會配合家屬需求處理相關事宜，每一步都會與家屬確認方向。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播