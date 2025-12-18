為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    「為了看正妹」到補習班當導師 5少女受騷擾猥褻長達9個月

    2025/12/18 10:44 記者黃佳琳／高雄報導
    高雄5名少女遭補習班導師猥褻長達9個月。示意圖。（資料照）

    高雄5名少女遭補習班導師猥褻長達9個月。示意圖。（資料照）

    沈姓男子為了看正妹到補習班應聘當班導師，班上5名未滿14歲少女遭他伸狼爪，少女們為了不讓學妹們受害，聯合起來報警求援。高雄地方法院審理時，沈男否認侵犯5名少女，仍被法官依對於未滿14歲之女子為猥褻行為罪判徒刑2年2月。

    判決指出，沈姓男子是鳳山某明星學區補習班的班導師，負責輔導學生課業、安排考試、維持教室秩序等工作，2022年6月起，沈男為了展現「親和力」，拉近自己與學生的「距離」，竟以每週至少6次的頻率，對班上3名未滿14歲的少女伸出狼爪，多次以手捏少女大腿、腰部、觸摸小腹及屁股等身體隱私處。

    3名少女被騷擾長達9個月，某日聊天時才得知彼此都曾被沈男不當碰觸身體，因此決定聯合起來反抗，她們向家人告狀後，由家人帶她們去警局報案；檢警介入調查時，又找到2名女學生受害，她們一樣被沈男隔著衣服掐捏大腿、腰部等身體隱私處，頻率約每週1至2次。

    高雄地方法院審理時，沈男否認犯行，辯稱自己雖然有碰觸少女們的大腿、腰部，但主觀上沒有性騷擾或猥褻的意思，是彼此在相處過程中的玩鬧，並不認為是性騷擾；但法官傳喚班上同學作證時，得知沈男曾私下說：「我來補習班的目的是想看正妹，但上一屆太多男生沒完成心願，你們這一屆算是完成我的心願了」，加上曾有同學見到他碰觸女學生，因此依相關事證認定沈男有罪，依對於未滿14歲之女子為猥褻行為罪判徒刑2年2月，可上訴。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播