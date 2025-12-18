「為了看正妹」到補習班當導師 5少女受騷擾猥褻長達9個月

高雄5名少女遭補習班導師猥褻長達9個月。示意圖。（資料照）

沈姓男子為了看正妹到補習班應聘當班導師，班上5名未滿14歲少女遭他伸狼爪，少女們為了不讓學妹們受害，聯合起來報警求援。高雄地方法院審理時，沈男否認侵犯5名少女，仍被法官依對於未滿14歲之女子為猥褻行為罪判徒刑2年2月。

判決指出，沈姓男子是鳳山某明星學區補習班的班導師，負責輔導學生課業、安排考試、維持教室秩序等工作，2022年6月起，沈男為了展現「親和力」，拉近自己與學生的「距離」，竟以每週至少6次的頻率，對班上3名未滿14歲的少女伸出狼爪，多次以手捏少女大腿、腰部、觸摸小腹及屁股等身體隱私處。

請繼續往下閱讀...

3名少女被騷擾長達9個月，某日聊天時才得知彼此都曾被沈男不當碰觸身體，因此決定聯合起來反抗，她們向家人告狀後，由家人帶她們去警局報案；檢警介入調查時，又找到2名女學生受害，她們一樣被沈男隔著衣服掐捏大腿、腰部等身體隱私處，頻率約每週1至2次。

高雄地方法院審理時，沈男否認犯行，辯稱自己雖然有碰觸少女們的大腿、腰部，但主觀上沒有性騷擾或猥褻的意思，是彼此在相處過程中的玩鬧，並不認為是性騷擾；但法官傳喚班上同學作證時，得知沈男曾私下說：「我來補習班的目的是想看正妹，但上一屆太多男生沒完成心願，你們這一屆算是完成我的心願了」，加上曾有同學見到他碰觸女學生，因此依相關事證認定沈男有罪，依對於未滿14歲之女子為猥褻行為罪判徒刑2年2月，可上訴。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

