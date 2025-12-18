阻提領210萬「裝潢費」！ 內湖警戳破「假師傅」騙局

警方向被害人解釋各類詐騙手法。（記者鄭景議翻攝）

台北市林姓女子上週末前往內湖區西湖郵局，打算提領210萬元現金支付「裝潢費」，辦理時因提領金額龐大且理由啟人疑竇，行員機警通報警方到場。內湖分局西湖派出所員警到場查證，發現林女口中的裝潢公司遠在台南且根本沒接北部案件，當場戳破詐騙集團假冒「裝潢師傅」的謊言，成功守住林女的積蓄。

內湖分局西湖派出所表示，副所長陳以真、警員郭守宏、劉以苓日前擔服巡邏勤務時，接獲郵局通報林女欲臨櫃提領210萬元，隨即趕赴現場關懷。林女當時向警方出示一張估價單，強調是要支付給裝潢公司，且對方要求必須以現金結清。

員警為求謹慎，現場利用網路搜尋該裝潢公司資訊，並主動致電查證。不料，位於台南的裝潢公司接獲警方電話後表示，公司業務範圍並不包含北部案件，更查無林女這名客戶。警方進一步請林女撥打與她聯繫、指導匯款流程的「公司窗口」，電話接通後，對方自稱是公司「師傅」，但面對員警詢問公司統一編號、負責人姓名及地址等基本資料時，卻顯得語塞、回答含糊。

員警隨即向林女解釋，這是詐騙集團常見的「裝潢工程」詐騙手法，目的是誘使被害人向行員或員警撒謊，以規避關懷提問。林女聽完後驚覺事態不對，立即打消提領念頭，並對郵局行員與警方的及時相助表示感謝。

內湖分局統計，今年迄今已與轄內金融機構聯手攔阻台幣1億3,360餘萬元。警方呼籲，民眾若遇到不明人士要求匯款或提領現金，務必冷靜查證，切勿輕信電話或網路訊息，可撥打165反詐騙專線或110報案尋求協助。

