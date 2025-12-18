為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    「創意私房菜」暗藏玄機！南投埔里餐館竟是販毒大本營

    2025/12/18 10:05 記者張協昇／南投報導
    南投警方查獲以餐館掩護販毒案，起出大麻葉2罐及分裝大麻9包等證物。（警方提供）

    南投警方查獲以餐館掩護販毒案，起出大麻葉2罐及分裝大麻9包等證物。（警方提供）

    南投縣警察局刑警大隊破獲以餐館掩護的販毒案！在南投埔里經營餐館的詹姓男子，涉嫌在網路上假藉提供「創意私房菜」或「深夜限定美食」，實際上卻利用特定的「餐點名稱」或「菜色組合」作為暗號交易大麻，警方逮捕詹嫌及下游購毒買家8人，起出大麻葉2罐及分裝大麻9包等證物，訊後依毒品危害防制條例罪嫌移送南投地檢署偵辦。

    南投縣警察局刑警大隊日前查獲一起有持有大麻案，向上溯源追查，發現32歲詹姓毒販在南投埔里經營餐館販賣簡餐，卻將餐館包裝成提供「創意私房菜」或「深夜限定美食」的網路廚房，利用特定的「餐點名稱」或「菜色組合」作為交易大麻等毒品的暗號，如下游毒品買家在與其聯繫時，可能不是真的在點餐，而是透過「一份特製香草燉飯」來代表一單位的大麻，或是以「升級套餐」來暗示購買更高劑量大麻，以規避警方查緝。

    警方專案小組長期跟監蒐證，見時機成熟，前往詹嫌經營餐館搜索，當場於餐館廚房內起獲研磨器3組、毛重29.6公克小分裝大麻9包、吸食器2組、電子磅秤2台、分裝袋3包、毛重63.2公克罐裝大麻葉2罐、濾嘴2包、捲煙紙1包、行動電話2支等相關證物，並循線於埔里鎮、集集鎮及魚池鄉等地查獲8名購毒買家，仍擴大偵辦中。

    南投警方查獲以餐館掩護販毒案，逮捕詹姓毒販（左）。（警方提供）

    南投警方查獲以餐館掩護販毒案，逮捕詹姓毒販（左）。（警方提供）

    警方搜索詹姓男子經營的餐館，當場於廚房內起獲大麻等證物。（警方提供）

    警方搜索詹姓男子經營的餐館，當場於廚房內起獲大麻等證物。（警方提供）

