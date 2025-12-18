為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    不滿空姐小三對夫說「陪我射到出血」 妻公布裸照違反個資起訴

    2025/12/18 10:40 記者謝武雄／桃園報導
    不滿空姐小三對老公說「陪我射到出血」，人妻公布裸照遭違反個資起訴。（記者謝武雄攝）

    不滿空姐小三對老公說「陪我射到出血」，人妻公布裸照遭違反個資起訴。（記者謝武雄攝）

    33歲的王姓人妻在先生的電腦中發現，游姓空姐對先生說「外站一定要來一下」、「陪我射到出血」、「還不快來掰開我的腿」、「需要盛裝打扮嗎，讓你有想要交配的fu」，王女不滿游姓空姐充當小三破壞其婚姻，竟將游女上半身裸照張貼於臉書群組供不特定人觀看，還說有「某機組員忝不知恥的雅照…」等語，游女提出告訴；檢方偵結，以違反個資法罪嫌將王女起訴。

    王女於2023年3月15日2時33分，在其臉書公開張貼文章指摘游女「某航空的姐，拜託一 下，已婚有小孩的你傳這個給我老公是什麼意思呢，你想紅，我會讓公司知道妳是誰…」，並將上半身裸露的私密照片張貼供人瀏覽；當天下午1時29分，再於其公開臉書貼文「感謝大家熱烈響應今天清晨我發的貼文」，還有「某機組員忝不知恥的雅照…」等語，案經游女提出告訴。

    檢方觀諸王女提供游姓空姐與其丈夫通訊軟體對話紀錄翻拍照片，游女向王女之夫傳送：「外站一定要來一下」、「陪我射到出血」、「還不快來掰開我的腿」、「需要盛裝打扮嗎，讓你有想要交配的fu」、「幹，我找一下套子」、「媽媽會過敏，保險套的潤滑液我會過敏」、「哎鵝吃新菜好緊張」、「叫你插就插」等語，顯見兩人有不當交往之虞，裸露照片也是存在王女丈夫雲端硬碟。

    王女坦承貼文但否認有何加重誹謗及違反個人資料保護法之犯行，辯稱係為澄清事實，無誹謗之犯意，上傳的照片眼鏡鼻子部分有打馬賽克等語。但檢方認為王女所為已經將游女個資外洩，故以以違反個資法罪嫌將王女起訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播