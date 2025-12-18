不滿空姐小三對夫說「陪我射到出血」 妻公布裸照違反個資起訴

不滿空姐小三對老公說「陪我射到出血」，人妻公布裸照遭違反個資起訴。（記者謝武雄攝）

33歲的王姓人妻在先生的電腦中發現，游姓空姐對先生說「外站一定要來一下」、「陪我射到出血」、「還不快來掰開我的腿」、「需要盛裝打扮嗎，讓你有想要交配的fu」，王女不滿游姓空姐充當小三破壞其婚姻，竟將游女上半身裸照張貼於臉書群組供不特定人觀看，還說有「某機組員忝不知恥的雅照…」等語，游女提出告訴；檢方偵結，以違反個資法罪嫌將王女起訴。

王女於2023年3月15日2時33分，在其臉書公開張貼文章指摘游女「某航空的姐，拜託一 下，已婚有小孩的你傳這個給我老公是什麼意思呢，你想紅，我會讓公司知道妳是誰…」，並將上半身裸露的私密照片張貼供人瀏覽；當天下午1時29分，再於其公開臉書貼文「感謝大家熱烈響應今天清晨我發的貼文」，還有「某機組員忝不知恥的雅照…」等語，案經游女提出告訴。

檢方觀諸王女提供游姓空姐與其丈夫通訊軟體對話紀錄翻拍照片，游女向王女之夫傳送：「外站一定要來一下」、「陪我射到出血」、「還不快來掰開我的腿」、「需要盛裝打扮嗎，讓你有想要交配的fu」、「幹，我找一下套子」、「媽媽會過敏，保險套的潤滑液我會過敏」、「哎鵝吃新菜好緊張」、「叫你插就插」等語，顯見兩人有不當交往之虞，裸露照片也是存在王女丈夫雲端硬碟。

王女坦承貼文但否認有何加重誹謗及違反個人資料保護法之犯行，辯稱係為澄清事實，無誹謗之犯意，上傳的照片眼鏡鼻子部分有打馬賽克等語。但檢方認為王女所為已經將游女個資外洩，故以以違反個資法罪嫌將王女起訴。

