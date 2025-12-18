為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    騎車擦撞路邊車輛警開單重罰酒駕 法院1原因撤銷

    2025/12/18 10:32 記者陳鳳麗／南投報導
    鄧男在家摔倒下樓梯受傷送醫，警方後來在醫院找到他。此為醫院急診室示意資料照，與本新聞無關。（資料照）

    鄧男在家摔倒下樓梯受傷送醫，警方後來在醫院找到他。此為醫院急診室示意資料照，與本新聞無關。（資料照）

    南投縣鄧姓男子騎車擦撞停路邊的機車，警方2小時後尋獲鄧男，酒測值每公升0.38毫克，鄧男堅稱回家後與妻吵架才喝酒，肇事時未喝酒，警開單告發，監理站裁罰2.5萬元，1年內不得考照，鄧男不服打行政訴訟，法官認為員警在鄧男返家2小時後酒測，無法證明鄧男肇事時有喝酒，判決撤銷原裁罰處分。

    鄧姓男子去年3月12日上午9時47分左右，騎妻子的機車外出，擦撞埔里某路的路邊停放機車，未查看直接騎走，後來妻子到鄧男友人家載到男回家，被撞機車有損毀而報案，警方經查查到鄧男，經聯絡得知他在醫院就醫，警方直接到醫院找人，鄧男經酒測達每公升0.38毫克，男堅持騎車時沒喝酒，返家後與妻子爭吵，心情不好才在樓上喝5罐啤酒，從樓梯摔下受傷，妻子載他到醫院就醫。

    警方認定鄧男騎車前就有飲酒，以公共危險危險罪將鄧男移送法辦，檢方後來予以不起訴處分。警另依道路交通管理處罰條例第35條第1項第1款、第24條第1項規定開單告發，監理單位裁處罰鍰，吊銷駕照3年，3年後1年內仍不得考領機車駕駛執照。

    鄧男不服打行政訴訟，台中高等行政法院法官判決原處分撤銷，判決書指出，鄧男擦撞機車肇事，警方兩小時才找到他，鄧男酒測值達0.38，但他和在家的妻子都說鄧男肇事時沒喝酒，妻子也說「載他回家時沒聞到酒味」，警方無法確切證明鄧男在騎車前喝酒，因此原裁罰處分難認有依據，因此撤銷該處分。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

