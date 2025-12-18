為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    整理豪宅社區包裹起衝突！ 保全連殺女秘書、主任遭起訴

    2025/12/18 10:27 記者黃佳琳／高雄報導
    陳姓保全員持刀刺傷2名同事，2小時後被警方逮捕。（民眾提供）

    陳姓保全員持刀刺傷2名同事，2小時後被警方逮捕。（民眾提供）

    高市鼓山區某豪宅包裹數量龐大，陳姓保全員和社區陳姓女秘書整理包裹時起口角，陳失控拿刀捅了女秘書兩刀，陳女當場昏倒，社區梁姓主任見狀出聲喝止，又被陳男持刀劃傷，幸兩人送醫後沒有生命危險，檢方偵結後依殺人未遂罪起訴陳男。

    檢方指出，今年9月20日下午2點多，陳姓保全員（35歲）和社區陳姓女秘書（21歲）整理包裹時發生口角衝突，陳男掏出隨身攜帶的20公分短刀，朝陳女的背部和腹部各捅一刀，陳女當場失去意識昏倒，當時正在中控室內的梁姓主任（60歲）見狀，出聲喝止陳男再行凶，沒想到也被陳男拿刀劃傷左手臂。

    陳男行凶後準備逃離現場，看到陳女已經轉醒，向兩人怒嗆：「我要把你們關在這裡，我會再回來找你們」後，隨即騎車逃離現場；梁男忍痛報警，警方到場後，趕緊將躺在血泊中的陳女和梁男送醫急救，幸搶救及時，兩人沒有生命危險。

    警方也在案發兩小時內，在陳男住處逮到人並起獲作案用的凶刀；高雄地檢署偵查時，陳男坦承與陳女發生口角，但否認動刀殺人，還推稱陳女的刀傷是梁男造成的，但檢方根據現場監視器畫面及陳男住處採集到的陳女血跡，依殺人未遂罪將他起訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播